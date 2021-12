Abel Braga é escolhido e será o técnico do Fluminense em 2022

Abel Braga é o escolhido do Fluminense para comandar a equipe em 2022. O treinador de 69 anos fará a quarta passagem pelo clube e se reuniu com o presidente Mário Bittencourt para acertar os detalhes finais da contratação. Marcão, que comandou o Tricolor nas retas finais dos últimos três Brasileiros, voltará ao cargo de auxiliar técnico da comissão permanente.

A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, e confirmada pelo LANCE!. O anúncio deve acontecer em breve. O último trabalho de Abel foi no Lugano, da Suíça, equipe que comandou entre junho e setembro de 2021. Já no Brasil, ele foi o escolhido do Internacional após a saída de Coudet e bateu na trave na disputa do título Brasileiro de 2020.

Há alguns meses, como o L! mostrou, o treinador recebeu proposta para comandar o Sion, da Suíça, mas recusou a oferta. Pelo Lugano, comandou o time em apenas cinco partidas. Pelo Campeonato Suíço, foram duas vitórias e duas derrotas, deixando a equipe na sexta colocação, além de aplicar uma goleada de 7 a 1 pela Copa da Suíça.

Pesou a favor do treinador a identificação com o clube tricolor. Com muitos veteranos no elenco, como Fred e Felipe Melo, primeiro reforço anunciado, a ideia é que ele ajude o time na próxima temporada. O Fluminense terá, além do Carioca e do Brasileirão, a disputa da Libertadores iniciando das primeiras fases.

Abel Braga iniciou a carreira como jogador pelo Fluminense em 1971 e agora chega à quarta passagem pelo clube. Ele já comandou o Tricolor em 2005, de 2011 a 2013 e de 2016 a 2018. À frente do Flu, conquistou os Cariocas de 2005 e 2012 e o Campeonato Brasileiro de 2012. O veterano é o segundo treinador com mais jogos na história do clube, somando 326 partidas. Está atrás apenas de Zezé Moreira, com 497.