Abel Braga coloca permanência na elite do Brasileiro acima do Mundial do Inter: 'Foi maior' Estadão Conteúdo 07.12.25 21h17 Abel Braga deixou o Beira-Rio visivelmente tomado pelo peso do momento após a vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. O treinador não suavizou a dimensão do resultado e afirmou que a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro superou até o título mais emblemático de sua carreira. "É maior que ter ganho o Mundial", disse, destacando que, desta vez, havia uma obrigação que não existia em 2006. Ele explicou que a comparação não foi feita por efeito dramático, mas por contexto. No Japão, o Inter dividia responsabilidades com um gigante europeu. Agora, a queda era um risco real que carregava outro significado. "Se eu fosse vice, seria o segundo maior time do mundo. Só que a obrigação era do outro. Hoje foi muito mais importante", reforçou, dando dimensão à pressão que viveu desde que aceitou o chamado da diretoria do clube gaúcho. Abel também resgatou um incômodo antigo ao falar sobre o retorno ao clube. Em 2016, recusou assumir a equipe durante o processo que culminou no rebaixamento, algo que nunca deixou de incomodá-lo. Por isso, garantiu que não poderia repetir aquela decisão. "Eu ajudei a salvar o Inter do rebaixamento", afirmou, ressaltando o caráter emocional de ter assumido o cargo sem salário. O treinador ainda fez questão de valorizar o ambiente que encontrou. Mesmo chegando para apenas duas rodadas e estreando com derrota por 3 a 0 para o São Paulo, viu no grupo e na arquibancada a força necessária para manter o Inter vivo. "Eles (torcida) ajudaram muito", afirmou, apontando a mobilização coletiva como peça determinante num jogo de sobrevivência. O desfecho da rodada ampliou o impacto do feito. O Inter saiu da 18ª posição para fechar o campeonato em 16º lugar, beneficiado pelas derrotas de Ceará e Fortaleza. Ao deixar o campo, Abel resumiu tudo o que viveu nesses dias com uma frase que ecoou no Beira-Rio. "Isso é o coloradismo, é o vermelho", declarou, ainda emocionado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Internacional Abel Braga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.12.25 7h00 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37