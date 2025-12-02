Abel Braga aparece no BID de camisa rosa após declaração homofóbica em apresentação no Inter O estopim para a saia justa foi justamente a citação da camisa rosa como tema de discriminação Estadão Conteúdo 02.12.25 16h33 Abel Braga (Divulgação / Inter) Envolvido em uma polêmica logo na sua chegada ao Internacional por causa de uma fala homofóbica durante entrevista coletiva de apresentação, o técnico Abel Braga voltou a chamar a atenção após ter sido inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Na foto do registro, que o deixa em condições de comandar o time gaúcho contra o São Paulo, nesta quarta-feira, o treinador de 73 anos aparece usando uma camisa rosa. No discurso que gerou mal-estar no seu primeiro dia em Porto Alegre, Abel citou uma brincadeira feita com o diretor D'Alessandro. O estopim para a saia justa foi justamente a citação da camisa rosa como tema de discriminação. "Eu falei: 'Não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado'". A declaração viralizou de forma negativa e Abel, que chega ao clube para tentar livrar o time do rebaixamento, se retratou por meio de uma postagem nas redes sociais. "Coloradas e colorados, em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz a muito trabalho", diz parte do texto da postagem. A equipe gaúcha vai a campo nesta quarta-feira e tem uma difícil missão. Enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro, às 20h. Com 41 pontos, o Inter tem a mesma pontuação do Santos, mas fica em 17º lugar por ter um saldo de gols menor do que o rival. O Santos também entra em ação nesta quarta-feira e viaja até o Rio Grande do Sul. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda visita o Juventude, às 19h30, no Alfredo Jaconi. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro BID Abel Braga camisa rosa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03