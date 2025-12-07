Abel analisa ano do Palmeiras, exalta vice no Brasileiro e critica imprensa: 'Falam sem saber' Estadão Conteúdo 07.12.25 22h12 A vitória de virada sobre o Ceará neste domingo, na despedida do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, marcou o fim da temporada. Vice-campeão, o técnico Abel Ferreira fez um balanço do ano no clube sem conquistas, exaltou o vice-campeonato no Nacional e ainda criticou a imprensa e as narrativas que surgiram ao longo do ano. "Conseguimos bater um recorde, 76 pontos. Nunca ninguém ficou em segundo com essa pontuação. Infelizmente, alguém foi melhor (o Flamengo ficou com o título finalizando a competição com três pontos a mais). Num ano de reformulação, 17 saídas e 12 entradas, investimos dinheiro para o presente e para o futuro. O Palmeiras vive de títulos, mas não vai ganhar sempre. Prometo que vamos lutar sempre, que foi o que fizemos em todas as competições", comentou. Na temporada, Abel Ferreira ficou em segundo lugar no Campeonato Paulista ao ser derrotado na decisão pelo Corinthians. O clube também bateu na trave em duas competições contra o Flamengo: além do Nacional, perdeu a final da Libertadores em Lima. Mesmo assim, ele elogiou a temporada. "Na Libertadores, apenas um foi melhor do que nós. Representamos muito bem o futebol brasileiro no Mundial de clubes. E no Paulista, em cinco anos que estou aqui perdemos duas e ganhamos três (finais)", afirmou na coletiva. Ele ainda se mostrou incomodado com o que chamou de narrativas criadas pela imprensa em relação ao seu salário e também a forma como o clube é tratado. "Existem narrativas falsas e isso é um absurdo. Minha vida é um livro aberto, perguntem à Leila e ao Barros. É um absurdo que jornalistas falam sem saber tanto de premiação quanto de salários. Precisam falar a verdade para não enganar ninguém". Por fim, ele centrou seu discurso na cobertura jornalística sobre o futebol do clube ao citar as quatro grandes equipes do Estado. "O Palmeiras tem 25% da imprensa, mas os outros 75% fazem narrativas para prejudicar o clube", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.12.25 7h00 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37