Abel analisa ano do Palmeiras, exalta vice no Brasileiro e critica imprensa: 'Falam sem saber'

Estadão Conteúdo

A vitória de virada sobre o Ceará neste domingo, na despedida do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, marcou o fim da temporada. Vice-campeão, o técnico Abel Ferreira fez um balanço do ano no clube sem conquistas, exaltou o vice-campeonato no Nacional e ainda criticou a imprensa e as narrativas que surgiram ao longo do ano.

"Conseguimos bater um recorde, 76 pontos. Nunca ninguém ficou em segundo com essa pontuação. Infelizmente, alguém foi melhor (o Flamengo ficou com o título finalizando a competição com três pontos a mais). Num ano de reformulação, 17 saídas e 12 entradas, investimos dinheiro para o presente e para o futuro. O Palmeiras vive de títulos, mas não vai ganhar sempre. Prometo que vamos lutar sempre, que foi o que fizemos em todas as competições", comentou.

Na temporada, Abel Ferreira ficou em segundo lugar no Campeonato Paulista ao ser derrotado na decisão pelo Corinthians. O clube também bateu na trave em duas competições contra o Flamengo: além do Nacional, perdeu a final da Libertadores em Lima. Mesmo assim, ele elogiou a temporada.

"Na Libertadores, apenas um foi melhor do que nós. Representamos muito bem o futebol brasileiro no Mundial de clubes. E no Paulista, em cinco anos que estou aqui perdemos duas e ganhamos três (finais)", afirmou na coletiva.

Ele ainda se mostrou incomodado com o que chamou de narrativas criadas pela imprensa em relação ao seu salário e também a forma como o clube é tratado. "Existem narrativas falsas e isso é um absurdo. Minha vida é um livro aberto, perguntem à Leila e ao Barros. É um absurdo que jornalistas falam sem saber tanto de premiação quanto de salários. Precisam falar a verdade para não enganar ninguém".

Por fim, ele centrou seu discurso na cobertura jornalística sobre o futebol do clube ao citar as quatro grandes equipes do Estado. "O Palmeiras tem 25% da imprensa, mas os outros 75% fazem narrativas para prejudicar o clube", disse.

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Palmeiras

Abel Ferreira
Esportes
