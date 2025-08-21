Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

À frente de Djokovic e Sinner: onde estavam os fenômenos do tênis aos 19, idade de João Fonseca

Estadão Conteúdo

João Fonseca completou 19 anos nesta quinta-feira. A nova estrela do esporte nacional vem colhendo elogios dentro e fora do Brasil desde que despontou no circuito, no início do ano. O status de promessa gera comparações com fenômenos mundiais do tênis. Mas em que posição do ranking da ATP estavam os medalhões com a mesma idade do brasileiro?

Em uma comparação entre Fonseca e os tenistas que dominaram o circuito nos últimos 25 anos, o brasileiro leva a melhor sobre quase todos, à exceção da dupla Roger Federer e Rafael Nadal, ambos já aposentados. Aos 19 anos, o suíço e o espanhol estavam em posições superiores à atual de Fonseca - 44º colocado da ATP.

Federer era o 39º do mundo em agosto de 2000. Na época, não tinha nenhum dos seus 20 títulos de Grand Slam. Na verdade, sequer havia levantado um troféu de nível ATP. Fonseca, por sua vez, ainda com 18 anos, já tinha um título de ATP no currículo após ser campeão em Buenos Aires, em fevereiro deste ano.

Nadal, por sua vez, foi o mais precoce das últimas décadas. Aos 19 anos, era o número cinco do mundo. E chegaria ao terceiro posto do ranking três dias após celebrar seus 19 anos. E, apenas dois dias depois de comemorar seu aniversário, ele ergueu seu primeiro título de Grand Slam, em Roland Garros, no dia 5 de junho de 2005. Por outro lado, Fonseca leva vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, o britânico Andy Murray e o jovem Jannik Sinner. O espanhol Carlos Alcaraz acompanha o compatriota Nadal em termos de precocidade. Aos 19, era o 9º do mundo. Chegaria ao sexto lugar quatro dias após celebrar o aniversário.

Sinner, por sua vez, fez trajetória mais discreta quando mais novo. Com a mesma idade de Fonseca, o atual número 1 do mundo ocupava a modesta 73ª colocação. Djokovic figurava no 63º posto da ATP, enquanto Murray, já aposentado, era o 46º.

Confira abaixo as posições dos fenômenos no ranking aos 19 anos:

Roger Federer: 39º Rafael Nadal: 5º Novak Djokovic: 63º Andy Murray: 46º Jannik Sinner: 73º Carlos Alcaraz: 9º João Fonseca: 44ºJ

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

João Fonseca

idade

Sinner

Djokovic

Federer

Nadal
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

Mais esportes

Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025

Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira

21.08.25 12h02

Futebol

Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu

21.08.25 11h42

Futebol

Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira

Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato

21.08.25 11h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira

21.08.25 7h00

Destaque

Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil

20.08.25 11h51

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

Futebol

Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira

Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato

21.08.25 11h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda