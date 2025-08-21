À frente de Djokovic e Sinner: onde estavam os fenômenos do tênis aos 19, idade de João Fonseca Estadão Conteúdo 21.08.25 12h23 João Fonseca completou 19 anos nesta quinta-feira. A nova estrela do esporte nacional vem colhendo elogios dentro e fora do Brasil desde que despontou no circuito, no início do ano. O status de promessa gera comparações com fenômenos mundiais do tênis. Mas em que posição do ranking da ATP estavam os medalhões com a mesma idade do brasileiro? Em uma comparação entre Fonseca e os tenistas que dominaram o circuito nos últimos 25 anos, o brasileiro leva a melhor sobre quase todos, à exceção da dupla Roger Federer e Rafael Nadal, ambos já aposentados. Aos 19 anos, o suíço e o espanhol estavam em posições superiores à atual de Fonseca - 44º colocado da ATP. Federer era o 39º do mundo em agosto de 2000. Na época, não tinha nenhum dos seus 20 títulos de Grand Slam. Na verdade, sequer havia levantado um troféu de nível ATP. Fonseca, por sua vez, ainda com 18 anos, já tinha um título de ATP no currículo após ser campeão em Buenos Aires, em fevereiro deste ano. Nadal, por sua vez, foi o mais precoce das últimas décadas. Aos 19 anos, era o número cinco do mundo. E chegaria ao terceiro posto do ranking três dias após celebrar seus 19 anos. E, apenas dois dias depois de comemorar seu aniversário, ele ergueu seu primeiro título de Grand Slam, em Roland Garros, no dia 5 de junho de 2005. Por outro lado, Fonseca leva vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, o britânico Andy Murray e o jovem Jannik Sinner. O espanhol Carlos Alcaraz acompanha o compatriota Nadal em termos de precocidade. Aos 19, era o 9º do mundo. Chegaria ao sexto lugar quatro dias após celebrar o aniversário. Sinner, por sua vez, fez trajetória mais discreta quando mais novo. Com a mesma idade de Fonseca, o atual número 1 do mundo ocupava a modesta 73ª colocação. Djokovic figurava no 63º posto da ATP, enquanto Murray, já aposentado, era o 46º. Confira abaixo as posições dos fenômenos no ranking aos 19 anos: Roger Federer: 39º Rafael Nadal: 5º Novak Djokovic: 63º Andy Murray: 46º Jannik Sinner: 73º Carlos Alcaraz: 9º João Fonseca: 44ºJ Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis João Fonseca idade Sinner Djokovic Federer Nadal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42 Futebol Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato 21.08.25 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Futebol Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato 21.08.25 11h31