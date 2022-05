30° edição da corrida e caminhada do SESI movimenta o Dia do Trabalhador em Belém

Foi realizada na manhã deste domingo (1), Dia do Trabalhador, em Belém, a 30ª edição da Corrida e Caminhada do Sesi (Serviço Social da Indústria). Após dois anos suspensa devido á pandemia de covid-19, a programação foi retomada ao nascer do dia com a participação de mais de quatro mil inscritos. Com largada e chegada no Portal da Amazônia, os participantes percorreram um percurso de 10 quilômetros para quem participou da corrida e 4 quilômetros para quem optou pela caminhada. Ao todo, foram premiadas 35 categorias, separadas entre Indústria, Comunidade, Cadeirante, Deficiente Visual Masculino e Sistema FIEPA.

As categorias cadeirante (masculino e feminino) e deficiente visual masculino largaram às 05h20, enquanto as categorias Indústria, Sistema FIEPA e comunidade (masculino e feminino), largam do mesmo local às 05h30. Com 34 minutos e 19 segundos de prova, Marcos Silva foi o primeiro corredor a cruzar a linha de chegada. "Eu estou muito feliz! Viemos sem muitas expectativas, mas consegui colocar em prática tudo que eu treinei", afirmou.

Mesmo sendo um atleta experiente, esta foi a primeira vitória celebrada por Silva na Corrida do Sesi, comemorando também o retorno da competição. "É muito gratificante porque muito gente queria estar aqui e não pode por conta de tudo que aconteceu. Agora é só gratidão e alegria, comemorar e descansar."

Corredor há mais de 10 anos Naudir Assis, morador do município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, também completou o percurso de 10 quilômetros e conquistou mais uma medalha de participação na Corrida do Sesi, competição que participa há cerca de 5 anos. "A gente participa da corrida pela prática do esporte, para celebrar a vida, o bem-estar. Estar aqui já é uma conquista! Parabenizo a organização pelo compromisso com esse esporte", declarou.

Quem também superou os desafios e concluiu o percurso da corrida foi Rildo Saldanha, 1º colocado na categoria Cadeirante. Esta foi a 7º vitória seguida do atleta na Corrida do Sesi. Para Rildo, a participação no evento é definida em apenas uma palavra: gratidão. "Depois de tudo que a gente passou poder voltar a correr em uma prova tão importante para Belém, correr com o meu clube, é muito gratificante. Isso aqui para gente é mais que um esporte, é nosso estilo de vida. Poder retornar é indescritível", revelou emocionado. Uma novidade deste ano foi a instalação de uma rampa que deu acesso ao palco aos vencedores na categoria Cadeirante.

O presidente do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), José Conrado Santos, avaliou a realização da 30º edição da Corrida do Sesi como um evento importante não só para a promoção do esporte como também para a recuperação econômica da região. "É uma satisfação que nós temos em realizar a corrida esse ano porque foram dois anos de espera e com isso também vem a recuperação da nossa economia, depois desse momento difícil de doenças e incertezas que passamos. Muitas empresas saíram do mercado, mas outras também entraram, por isso esse momento que movimenta quase 5 mil pessoas representa uma retomada, não só ao esporte mas também a coletividade. Uma corrida desse porte movimento diversos setores e tudo isso culmina no Dia do Trabalhador, então é uma grande festa", destacou.

O evento foi promovido com apoio da TV Liberal, emissora do Grupo Liberal, representada por Fernando Nascimento, superintendente da emissora, além de corredor e incentivador do atletismo. "Esse é um momento de celebração para todos aqueles que ansiavam por esse dia. É momento de voltarmos as ruas, as nossas atividades. Somos um Estado privilegiado com um número importante de eventos ligados a corrida, mas não só pela quantidade de eventos como pela longevidade desses eventos, isso mostra a vocação da nossa população na prática da atividade física, especialmente na corrida. Parabéns a todos os participantes", enfatizou Nascimento.

No último dia 19 de abril, Fernando Nascimento e a TV Liberal foram homenageados pela Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) em evento realizado no auditório Albano Franco, na Fiepa, em agradecimento à parceria e apoio à corrida e caminhada.

Os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com medalha e valores em dinheiro, sendo R$ 600 para o 1º lugar, R$ 500 para o 2º lugar e R$ 400 para o 3º lugar. Os valores serão pagos por meio de depósito bancário em conta corrente ou conta poupança no nome do comtemplado com a premiação, no prazo máximo de 90 dias corridos, a contar de 02 de maio a 30 de julho de 2022.