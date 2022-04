Veja o que abre e o que fecha no feriado do Dia do Trabalhador em Belém

Apesar de cair no final de semana, o feriado do Dia do Trabalhador, neste domingo, dia 1º de maio, altera o funcionamento de alguns orgãos públicos e empresas privadas. Veja como será o funcionamento em shoppings, espaços públicos e supermercados.

Shopping centers

Shopping Pátio Belém

Padaria Pão com Arte – 8 às 21 horas

Praça de alimentação – 12 às 22 horas

Lojas – fechadas

Smart Fit – fechada

Cinema – conforme programação

Boulevard Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer - 11h às 22h

Restaurantes - 11h à 00h

Cinema - de acordo com a programação

Bosque Grão-Pará

Lojas - fechadas

Praça de alimentação, quiosques de alimentação, cafeterias, sorveterias, restaurantes - 12h às 22h

(restaurantes conforme sua programação).

Entretenimento e lazer - 12h às 22h

Farmácia - 12h às 22h

Cinema e Crossfit - Conforme programação

Parque Shopping

Lojas - Fechadas

Praça de Alimentação e Lazer - 11h às 22h

Restaurantes - 11h a 0h

Cinema - De acordo com a programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques - fechados

Alimentação e lazer : 12h às 22h

Restaurantes: 12 às 00h

Academia Machida: 09h às 15h

Supermercado: 08 às 22h

Cinema: conforme a programação

Castanheira Shopping

Praça de Alimentação e Parque - 12 às 22h

Supermercado Líder - 8 às 21h

Cinema - de acordo com a programação

Lojas e academia - fechadas

Comércio lojista

Lojas de rua não funcionam. O Sindilojas informa que lojas do comércio varejista e lojista não poderão exigir o labor de seus funcionários neste feriado, conforme convenção coletiva de trabalho.

Espaços administrados pela Organização Social Pará 2000

Na Estação das Docas, no Mangal das Garças e no Parque do Utinga, o funcionamento será normal.

Estação: 9 a 0h

Mangal: 8 às 18h

Utinga 6h às 17h

Prefeitura de Belém

Serão mantidos os serviços essenciais para garantir o atendimento à população como fiscalização e Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon).

Estão incluídas ainda, as Unidades que possuam Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Central de Leitos, Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), Departamento de Vigilância em Saúde (Devs), Hospital Geral de Mosqueiro, Central de Ambulância 192 (Samu), Hospitais do Pronto Socorro Municipal, Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira e unidades que possuam urgência e emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb).

Constam ainda na relação de serviços essenciais os cemitérios, Departamento de Resíduos Sólidos (Dres) da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Rede de Abrigos e Casa de Passagem, serviço de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes, serviço de acolhida em abrigo para mulheres vítimas de violência, serviço de acolhida em abrigo para adultos e famílias em situação de rua.

E também o Setor de Calamidade e Emergência (Sicape), Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua, unidades de Plantão da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), conselhos tutelares, serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém e todo o pessoal sob o regime de escala de serviços ou regime de plantão.

Supermercados

Os supermercados vão funcionar normalmente. As lojas abrem conforme os horários de domingo.