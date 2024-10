Última pesquisa Quaest será divulgada neste sábado (5/10)

A última pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral de Belém será divulgada na noite deste sábado (5/10), às véspera do dia da votação. O estudo foi contratado pela TV Liberal e será divulgado durante o Jornal Liberal 2ª edição, exibido a partir das 19h. A Quaest é um instituto de pesquisa que avalia o cenário de intenção de votos, com a estatística que mais se aproximou dos resultados finais nas eleições para à presidência em 2022.

A equipe do instituto está em campo entre desta sexta-feira até amanhã, para realizar o último levantamento sobre a intenção de voto dos eleitores de Belém no primeiro turno da eleição, neste domingo (6/10). As últimas pesquisas do instituto sobre a situação da capital paraense têm demonstrado um cenário fluido.

No último levantamento divulgado os candidatos ao cargo de prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) e Jefferson Lima (Pode) demonstram aumento da rejeição do público, com 74% e 52%, respectivamente. Em contrapartida os candidatos Igor Normando (MDB) e Thiago Araújo (Republicanos) registraram crescimento no potencial de votos, com 50% e 25%. No caso de Thiago, o percentual de rejeição também cresceu de 33% para 38%.

O mesmo levantamento apontou que o candidato Delegado Eder Mauro (PL), perdeu pontos no seu potencial de votos, mas também obteve uma redução na sua rejeição com o público, fechando em 38% o potencial e 48% na rejeição. Quanto ao candidato Delegado Eguchi (PRTB), o potencial de voto diminuiu de 18% para 15%, enquanto sua rejeição permaneceu estável em 46%.