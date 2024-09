Pesquisa Quaest: maior problema de Belém é limpeza urbana e infraestrutura básica, diz eleitorado

Os eleitores de Belém foram interrogados sobre os problemas que a capital paraense enfrenta, na primeira pesquisa de intenção de voto do Instituto Quaest para a Prefeitura de Belém, divulgada neste sábado (31.08) e encomendada pela TV Liberal. Segundo os entrevistados, a limpeza urbana e a infraestrutura básica são os pontos mais críticos, com 24% das respostas cada. Atrás, ainda aparece a saúde, escolhida por 21% dos eleitores.

A segurança foi outra problemática citada pelos entrevistados, com uma taxa de 6%. Também foram mencionadas as ruas mal cuidadas (5%), o transporte público e trânsito (4%), problemas econômicos (4%), enchentes e alagamentos (3%), educação (2%), questões sociais (1%), corrupção (1%) e outros (2%). Ainda, 3% não souberam responder.

Segundo a pesquisa Quaest, ao ser perguntado o quão interessado o eleitor está nas eleições municipais deste ano, que ocorrem no dia 6 de outubro, a maioria das pessoas se disse pouco interessada (51%). Do total, 24% ainda afirmaram estar muito interessados e outros 24% se consideram nada interessados. Sobre a probabilidade de comparecer às urnas, 85% afirmaram que com certeza irão votar, enquanto 14% não têm certeza se comparecerão. Além disso, 1% não soube responder.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 28 e 30 de agosto. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-02991/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Problemas em Belém

Pergunta: Qual é o problema mais grave que a cidade enfrenta hoje?

Limpeza urbana: 24%

Infraestrutura básica: 24%

Saúde: 21%

Segurança: 6%

Ruas mal cuidadas: 5%

Transporte público e trânsito: 4%

Problemas econômicos: 4%

Enchentes e alagamentos: 3%

Educação: 2%

Questões sociais: 1%

Corrupção: 1%

Outros: 2%

Não sabe/não respondeu: 3%

Nível de interesse nas eleições

Muito interessado: 24%

Pouco interessado: 51%

Nada interessado: 24%

Não sabe/não respondeu: 1%

Probabilidade de ir às urnas

Com certeza vai votar: 85%

Não tem certeza se vai votar: 14%

Não sabe/não respondeu: 1%

Fonte: Pesquisa Quaest de intenção de votos