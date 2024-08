Pode ocorrer 2º turno para a prefeitura do meu município?

Nas eleições de 2024, 103 municípios registraram mais de 200 mil eleitores. Nesses lugares, se nenhum dos candidatos tiver maioria absoluta de votos, a disputa para o cargo de prefeito pode ser decidida em um segundo turno do pleito.

Essa regra está prevista nos artigos 29 e 77 da Constituição Federal e no 6° artigo da Resolução TSE nº 23.677/2021. A norma explica que, nas eleições para as prefeituras de municípios com menos de 200 mil eleitores, basta a maioria simples, quem tiver mais votos válidos se elege.

O 1º turno das eleições municipais de 2024 está marcado para 6 de outubro. Um eventual 2º turno acontecerá no dia 27 de outubro somente para prefeito. A votação será iniciada às 8h e, se não houver eleitores na fila, encerrada às 17h, sempre conforme o horário de Brasília (DF).

Evolução do eleitorado em 2024

Em 2024 houve um aumento dos municípios com 200 mil eleitores ou mais. Nove municípios atingiram a marca. São eles: Camaçari (BA), Imperatriz (MA), Parauapebas (PA), Foz do Iguaçu (PR), São José dos Pinhais (PR), Magé (RJ), Embu das Artes (SP), Sumaré (SP) e Palmas (TO). Em 2016, 92 municípios tinham mais de 200 mil eleitores. No pleito de 2020, o número subiu para 95 localidades.

Os 103 municípios que poderão ter uma segunda etapa da votação neste ano têm 60,5 milhões de eleitores. O número equivale a 38,8% do eleitorado nacional. No total, o Brasil tem 155,9 milhões de pessoas aptas a votar nas Eleições 2024.

No estado do Pará, o município de Parauapebas chegou à marca de 200 mil eleitores e poderá haver segundo turno. Belém, Ananindeua e Parauapebas são os únicos municípios do Estado com esse número de eleitores.

Confira a lista de cidades que poderão voltar às urnas em 27 de outubro:

Nº UF MUNICÍPIO ELEITORADO

UF MUNICÍPIO ELEITORADO 1 SP SÃO PAULO 9322444

RJ RIO DE JANEIRO 5009373 3 MG BELO HORIZONTE 1992984

BA SALVADOR 1969757 5 CE FORTALEZA 1769681

AM MANAUS 1446122 7 PR CURITIBA 1423722

PE RECIFE 1219917 9 RS PORTO ALEGRE 1096620

PA BELÉM 1056251 11 GO GOIÂNIA 1030274

SP GUARULHOS 951798 13 SP CAMPINAS 884726

MA SÃO LUÍS 746828 15 RJ DUQUE DE CAXIAS 674805

RJ SÃO GONÇALO 665181 17 MS CAMPO GRANDE 646198

SP SÃO BERNARDO DO CAMPO 643023 19 AL MACEIÓ 632812

RJ NOVA IGUAÇU 617657 21 SP OSASCO 592559

PI TERESINA 587098 23 SP SANTO ANDRÉ 583229

RN NATAL 575629 25 PB JOÃO PESSOA 566290

SP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 536901 27 MG UBERLÂNDIA 530871

SP SOROCABA 527772 29 PE JABOATÃO DOS GUARARAPES 487903

SP RIBEIRÃO PRETO 477595 31 MG CONTAGEM 459110

MT CUIABÁ 445070 33 SC JOINVILLE 434821

BA FEIRA DE SANTANA 426887 35 SE ARACAJU 416605

SC FLORIANÓPOLIS 410812 37 RJ NITERÓI 410032

PR LONDRINA 399730 39 MG JUIZ DE FORA 390203

RJ SÃO JOÃO DE MERITI 373602 41 RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES 373543

ES SERRA 362524 43 RO PORTO VELHO 362248

PA ANANINDEUA 357500 45 SP SANTOS 353677

SP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 347916 47 RJ BELFORD ROXO 347207

RS CAXIAS DO SUL 347184 49 GO APARECIDA DE GOIÂNIA 345367

ES VILA VELHA 345228 51 SP DIADEMA 340373

SP MOGI DAS CRUZES 338340 53 SP JUNDIAÍ 336406

SP MAUÁ 318437 55 SP PIRACICABA 314355

AP MACAPÁ 310818 57 PE OLINDA 300296

PR MARINGÁ 300286 59 SP CARAPICUÍBA 300058

PB CAMPINA GRANDE 298888 61 SP BARUERI 297616

MG BETIM 297070 63 GO ANÁPOLIS 292660

SP BAURU 282186 65 ES CARIACICA 278170

MG MONTES CLAROS 277710 67 AC RIO BRANCO 271518

ES VITÓRIA 266570 69 SC BLUMENAU 265491

SP PRAIA GRANDE 261063 71 SP SÃO VICENTE 260347

SP ITAQUAQUECETUBA 259669 73 RS CANOAS 259585

PR PONTA GROSSA 259463 75 BA VITÓRIA DA CONQUISTA 257784

RS PELOTAS 248631 77 SP FRANCA 248525

PE CARUARU 247041 79 PA SANTARÉM 246326

CE CAUCAIA 245552 81 RJ PETRÓPOLIS 245177

SP TAUBATÉ 242885 83 SP GUARUJÁ 241669

PR CASCAVEL 239588 85 PE PETROLINA 238587

MG UBERABA 238276 87 SP SUZANO 236341

PE PAULISTA 235213 89 RR BOA VISTA 232172

RJ VOLTA REDONDA 225626 91 PR SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 222608

SP LIMEIRA 219001 93 MG RIBEIRÃO DAS NEVES 213114

SP TABOÃO DA SERRA 212345 95 TO PALMAS 209524

RS SANTA MARIA 209393 97 SP EMBU DAS ARTES 207256

BA CAMAÇARI 205865 99 PR FOZ DO IGUAÇU 204343

SP SUMARÉ 203032 101 RJ MAGÉ 201611

MA IMPERATRIZ 201099 103 PA PARAUAPEBAS 200659

Por que acontece um segundo turno nas eleições?

Para ser eleito em primeiro turno, o candidato deve ter a maioria absoluta dos votos, ou seja, um único candidato deve ter mais da metade dos votos válidos. Votos brancos e nulos não são computados.

Caso isso não ocorra, as duas candidaturas mais votadas no 1º turno seguem para o 2º. O eleitorado, então, deverá voltar às urnas no dia 27 de outubro para escolher entre esses dois nomes.

Na segunda fase do pleito, é considerado eleito quem tiver mais votos válidos.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)