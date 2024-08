Cássio Andrade será vice de Igor Normando na disputa pela Prefeitura de Belém

O ex-deputado federal Cássio Andrade (PSB) foi escolhido para concorrer ao cargo de vice-prefeito, na chapa de Igor Normando (MDB) à Prefeitura de Belém. O anúncio foi feito no final da manhã desta quinta-feira (01.08), durante uma reunião interna na sede diretório do MDB em Belém.

A candidatura dos dois será oficializada no próximo sábado (03.08), durante a convenção do MDB, marcada para começar às 18h, na Arena Guilherme Paraense (o Mangueirinho). No evento, também será oficializada a coligação “Levanta Belém”, composta por 10 partidos políticos e com mais de 300 candidatos a vereador.

Cotada para ser a vice de Igor, Úrsula Vidal voltará agora para as suas funções de secretária de Cultura do Governo de Helder Barbalho, segundo informações divulgadas pela assessoria de Normando, onde terá papel estratégico na preparação para 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP-30, que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025.

Igor afirma que a decisão em torno do nome de Cássio foi tomada de forma consensual após conversa com o ex-deputado e Úrsula, que é uma das principais colaboradoras para a consolidação dos equipamentos que estão sendo construídos para a COP, entre eles o Parque da Cidade, o Porto Futuro, os prédios históricos em restauração, os museus que serão criados, entre outros.