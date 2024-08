Quem tem preferência para votar nas eleições?

Nas eleições municipais de 2024, alguns grupos específicos de eleitores terão prioridade na hora de votar. Essa preferência está estabelecida no artigo 100 da Resolução TSE nº 23.736/2024, que regula os procedimentos gerais do processo eleitoral deste ano. O primeiro turno das eleições será realizado em 6 de outubro, e o segundo turno, onde necessário, ocorrerá em 27 de outubro.

Veja os grupos com prioridade

De acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os seguintes grupos de eleitores têm preferência na fila de votação:

- Candidatos e candidatas

- Juízes e juízas eleitorais, além de auxiliares de serviço

- Servidores e servidoras da Justiça Eleitoral

- Promotores e promotoras eleitorais

- Policiais militares em serviço

- Idosos e idosas com 60 anos ou mais

- Pessoas com deficiência

- Pessoas com mobilidade reduzida

- Pessoas enfermas

- Pessoas com transtorno do espectro autista

- Pessoas obesas

- Gestantes

- Lactantes

- Pessoas com crianças de colo

- Doadores e doadoras de sangue

Ordem de chegada

A preferência deve ser organizada pela ordem de chegada à fila, com exceção das pessoas com mais de 80 anos, que têm prioridade independentemente do momento em que chegarem à seção eleitoral.

Acompanhantes

A preferência para votar também se estende ao acompanhante ou atendente pessoal da pessoa que tem prioridade, mesmo que esse acompanhante não vote na mesma seção eleitoral.

Doadores de sangue

Para os doadores de sangue, a prioridade é garantida após todos os outros grupos listados, mediante a apresentação de um comprovante de doação válido por até 120 dias.

Mesários e mesárias

Os mesários, mesárias e fiscais dos partidos, federações e coligações que estiverem presentes com a credencial necessária devem votar após os eleitores que estiverem presentes, no início dos trabalhos ou no encerramento da votação.