PDT de Ciro Gomes antecipa reunião para deliberar apoio a Lula no segundo turno

Neste início de campanha para o segundo turno das eleições para Presidência da República, os dois candidatos na disputa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), tentam se aproximar de outros partidos em uma articulação na busca de apoio. Uma das maiores expectativas envolve o PDT, partido de Ciro Gomes, quarto colocado na disputa.

Apesar do tom críticos aos governos petistas adotado por Ciro durante toda a campanha do primeiro turno, o PDT iniciou conversas com os diretórios estaduais do partido para definir a postura da legenda na disputa presidencial e uma reunião de integrantes da executiva nacional do partido foi antecipada para esta terça-feira (4), para discutir um apoio oficial ao ex-presidente Lula.

Segundo dirigentes da legenda, serão apresentadas três propostas da campanha de Ciro para serem incorporadas pela campanha petista caso o apoio seja aprovado pela cúpula nacional pedetista. As propostas são: adoção de uma renda mínima de R$ 1.000 à população de baixa renda, um programa de parcelamento de dívidas e a adoção de ensino em tempo integral na rede pública.