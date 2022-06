Mesário nas eleições 2002: veja o que é, como se inscrever e quais as vantagens do cargo

Para o bom funcionamento das eleições, no dia da votação, um cargo específico é essencial para pleito: o mesário. O voluntário fica responsável por organizar a eleição, garantir o cumprimento de regras, entre outras funções. Veja como se habilitar, os critérios, meios de contatos, atribuições no dia da votação e os benefícios do voluntariado.

O que é um mesário?

O mesário é um programa voluntário composto por anônimos que ficarão responsáveis pela organização das salas de votação, conferência de dados, fiscalização e verificação de qualquer imprudência dentro das zonas eleitorais. Esse é um cargo voluntário criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para chamar pessoas aptas e qualificadas para desempenhar as atribuições necessárias no dia da eleição.

Como se inscrever para ser mesário nas eleições?

Cada estado tem as próprias regras para se candidatar como mesário. No Pará, os interessados precisam se inscrever on-line, no site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE/PA) pelo link: https://apps-pa.tre-pa.jus.br/mesav-form/.

Na plataforma é possível conferir outros detalhes, como os locais de trabalho, regras, objetivos, entre outros. O TRE informa que as pessoas que não se cadastrarem não terá a convocação garantida, além disso a inscrição também pode ser cancelada a qualquer momento.

Quem pode ser mesário?

Para de habilitar é preciso ter 18 anos ou mais, não esteja irregular com a Justiça Eleitoral. Outras exceções são:

Ter candidatos ou parentes até o segundo grau (cônjuge, pais, filhos, avós e netos da pessoa); Membros de diretórios de partidos políticos que exerçam função executiva; Eleitores menores de 18 anos; Policiais e indivíduos que exercem cargos de confiança (não entram na lista os servidores ocupantes de cargo efetivo ou cargos como chefia, direção e assessoramento).

Como saber que foi selecionado para um pleito?

Os comunicados podem vir por meio de:

Mensagem pelas redes sociais, Telegram, WhatsApp, Facebook;

Portal do Mesário;

E-mail;

Carta.

O que faz um mesário?

Um mesário voluntário exerce as seguintes funções:

Acompanha as aberturas dos trabalhos nas zonas; Recebe os eleitores e ajuda nas orientações das seções; Organiza as filas; Confere a identidade do eleitor; Libera a urna eletrônica para o voto e entrega o comprovante de votação; Cuida dos materiais utilizados na votação.

Quais as vantagens de ser mesário?

O cargo não possui um valor monetário, mas os voluntários possuem algumas garantias, como: