Eleição 2022: Veja o calendário eleitoral, datas, prazos e horários

As eleições 2022 estão programadas para acontecer no dia 2 de outubro, sendo o segundo turno no dia 30 do mesmo mês. Para este pleito, os brasileiros vão decidir quem vai ocupar os cargos de presidente, senador, deputado federal, deputados estadual e governador. Mas antes de ir às urnas, os candidatos, a população e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisam comprimir algumas metas e cronogramas para o bom andamentos das eleições. Confira o calendário eleitoral, datas, prazos e horários.

Janeiro

​1º de Janeiro:

Data para o início dos registros das pesquisas eleitorais. Ele é obrigatório;

Limitação de despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais;

Vetada a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios a cidadãs e cidadãos por parte da Administração Pública.

Fevereiro

​Não há atividade eleitoral registrada oficialmente para o mês. ​

Março

​3 de março – Início da ‘janela partidária’. Trata-se de um momento, legal, o qual deputadas e deputados federais, estaduais e distritais poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato. Este prazo encerrou no dia 1º de abril.

Abril

2 de abril:

Data final para que os partidos obtenham o registro dos estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Prazo final para as candidatas e candidatos tenham domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam disputar as eleições e estarem com a filiação que pretende concorrer.

Último dia para que o presidente, governadores e prefeitos renunciem os mandatos para concorrer em outros cargos em 2022.

5 de abril:

Data final para que partidos ou federação publiquem, do Diário Oficial da União (DOU), as normas para a formação de coligações nas eleições majoritárias;

Fica vedado aos agentes públicos de realizar reajuste de servidoras e servidores públicos que exceda a recomposição da perda de poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.

Maio

4 de maio:

Último dia para a transferência do local de votação ou revisão do Cadastro Eleitoral;

Prazo para a emissão da 1ª via de eleitor.



11 e 13 de maio - Teste das urnas, por meio do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação (TPS);

15 de maio - Liberado a Pré-candidatas e pré-candidatos o início do financiamento coletivo;

30 de maio - Liberação documentações – via TSE - e as conclusões produzidas pela Comissão Avaliadora do TPS 2021.

Junho

​1º de junho - Prazo final para a renúncia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A quantia a ser disponibilizada deverá ser divulgada pelo TSE até 16 de junho.

Julho

​5 de julho a 3 de agosto - juízes eleitorais nomeiam brasileiros que vão ser mesários;

11 de julho - TSE libera quantidade e os números oficiais de eleitoras e eleitores aptos a votar;

18 de julho a 18 de agosto – prazo para a solicitação de outra seção ou local de votação, destinada a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

20 de julho e 5 de agosto – início das convenções partidárias para a escolha de candidatas e candidatos à presidência da República e aos governos de Estado, bem como aos cargos de deputado federal, estadual e distrital.

Agosto

12 de agosto - data final para que publicação de eventuais novas totalizações, para fins de divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuito no rádio, na televisão e também dos debates entre candidatas e candidatos;

15 de agosto – prazo final para que legendas, federações e coligações possam solicitar o registro de candidatura;

16 de agosto - prazo inicial que permite a realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet;

26 de agosto e até o dia 29 de setembro – prazo para a permissão da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV.

Setembro

12 de setembro – data limite para julgamento de todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente;

9 e 12 de setembro - Partidos e candidatas ou candidatos precisam apresentar a prestação de contas parcial da campanha, com registro de movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro.

Outubro

​1º outubro:

Fim do prazo para a campanha eleitoral;

Teste do Receptor de Arquivos de Urnas, o InfoArquivos e o Transportador WEB, mediante comunicação prévia à entidades fiscalizadoras pelo Tribunal Superior Eleitoral;

2 de outubro – data do primeiro turno das Eleições 2022. O pleito será de 8h até 17h;

3 de outubro – entrega para solicitação dos documentos referente às urnas e andamento do pleito;

5 de outubro – Prazo para justificar os motivos dos mesários não compareceram às eleições;

7 de outubro - Liberação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao segundo turno;

24 de outubro – prazo final para o registro das pesquisas de opinião pública;

30 de outubro - data para eventual segundo turno das Eleições 2022.

Novembro

1º de novembro - prazo para as prestações de contas referentes ao primeiro turno das eleições;

22 de novembro - data limite para a Justiça Eleitoral identificar possíveis omissões ou fraudes na prestação de contas;

29 de novembro – Entrega dos relatórios conclusivos sobre a fiscalização do TSE.

Dezembro

​19 de dezembro – dia da diplomação dos eleitos para presidente e vice-presidente da República, bem como de governadores.

Janeiro de 2023

1º de janeiro de 2023 - posse dos eleitos. ​