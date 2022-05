Eleições 2022: confira as datas, horário, cargos disputados e informações sobre o pleito

Em 2022, os brasileiros vão escolher os gestores estaduais e os nacionais, dos poderes Legislativo e Executivo. O primeiro turno das eleições estão programadas para o dia 2 de outubro. Não havendo maioria dos votos absolutos para o executivo, o segundo turno está agendado para 30 de outubro. O horário de votação seguirá o de Brasília. Confira as informações gerais sobre o pleito e se programe para não perder sobre as eleições.

Quando vai ocorrer o segundo turno nas eleições de 2022?

Para as ‘Eleições 2022’, o eleitor precisa comparecer as seções eleitorais no dia 2 de outubro, munidos do título de eleitor – físico ou digital – com um documento de identificação oficial, original e com foto.

Caso o candidato do executivo não alcance a maioria dos votos absolutos, o segundo turno da Eleição de 2022 está agendada para o dia 30, do mesmo mês.

TRE Pará faz testes nas urnas eletrônicas (Foto: Marcio Nagano / Arquivo O LIBERAL)

Qual o horário das eleições de 2022?

A votação, durante as eleições 2022, acontecem de 8h às 17h em todo o Brasil. O horário oficial é o de Brasília. Alguns estados vão começar uma hora antes, como Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte do Pará. No Acre, por exemplo, o pleito segue de 6h às 15h.

Quais cargos vão ser disputados em 2022?

Os brasileiros vão às urnas para escolher os titulares aos cargos de Presidente da República, Governadores estaduais, Senadores, Deputados Estaduais, Federais e Distritais.

Quantos votos o candidato tem que ter para ganhar em 1º turno?

Para presidente e para governador, por exemplo, as eleições majoritárias não irão para 2° turno se um dos candidatos alcançar 50% dos votos válidos mais um. Não se computam, nesse caso, os votos em branco e os nulos.

Para os Deputados Federais ou Estaduais e para o Senado o sistema é um pouco diferente. Os representantes são selecionados por uma margem proporcional que leva em consideração o número de votos e a quantidade de vagas. Os mais votados levam a disputa.

Ex: Se um estado tem 10 vagas e o partido recebeu 100 mil votos, cada cadeira valerá 10 mil votos. Os mais votados conquistam a vaga.

Qual a quantidade de deputados federais a serem eleitos em 2022?

Ao todo, vão ser eleitos 513 deputados. Confira a quantidade por estado:

Acre: 8

Amazonas: 8

Amapá: 8

Distrito Federal: 8

Mato Grosso: 8

Mato Grosso do Sul: 8

Rio Grande do Norte: 8

Rondônia: 8

Roraima: 8

Sergipe: 8

Tocantins: 8

Alagoas: 9

Espírito Santo e Piauí: 10

Paraíba: 12

Santa Catarina: 16

Goiás: 17

Pará: 17

Maranhão: 18

Ceará: 22

Pernambuco: 25

Paraná: 30

Rio Grande do Sul: 31

Bahia: 39

Rio de Janeiro: 36

Minas Gerais: 53

São Paulo: 70

Quando inicia a propaganda eleitoral no rádio e na TV?

Para o primeiro turno das eleições, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV deve acontecer de 26 de agosto a 29 de setembro. Em caso de segundo turno, a transmissão ocorrerá de 7 a 28 de outubro. As emissoras reservarão 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita. Se houver segundo turno, o horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita será dividido em dois blocos diários de dez minutos.