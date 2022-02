Eleições 2022: veja como saber onde é o seu local de votação

Faltam menos de 10 meses para as Eleições 2022. Com a aproximação da data, muitos brasileiros se questionam quais os seus locais de votação. Confira todos os métodos online para saber seu local de votação:

Site do Tribunal Superior Eleitoral

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece ao usuário a identificação exata do seu local de votação. Basta inserir nos campos indicados na página o CPF, a data de nascimento e o nome da mãe do interessado e depois clicar em "consultar".

Aplicativo E-Título

Além do site, o TSE disponibiliza à população o aplicativo de celular "E-Título", que exibe todos os dados eleitorais do usuário, incluindo local de votação.

Para acessar os serviços do aplicativo, basta baixá-lo pela loja de aplicativos do seu celular, realizar um cadastro e clicar na aba “Onde votar”, localizada no canto inferior esquerdo da tela.