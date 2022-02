TRE amplia locais de atendimento para novos pontos; veja os locais

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) ampliou o número de locais de atendimento, que, desde dia 1º, está sendo disponibilizado também em sete pontos das Estações Cidadania localizadas em Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas e Santarém.

Em Belém, os atendimentos são feitos na Estação Cidadania do Guamá, Estação Cidadania Pátio Belém e Estação Cidadania Grão Pará, onde o atendimento, inclusive, já estava sendo realizado. Em Ananindeua, na Estação Cidadania Metrópole Ananindeua; em Parauapebas, na Estação Cidadania Parauapebas Carajás; e em Santarém, na Estação Cidadania Santarém.

Os serviços oferecidos serão de emissão de 1ª e 2ª via do título de eleitor; mudança de domicílio; consulta de multas e regularização. Todos esses serviços estão disponíveis até o dia 4 de maio, data em que será fechado o cadastro eleitoral.

A disponibilidade para os novos locais de atendimento foi possível devido ao Acordo de Cooperação Técnica nº 21 / 2021, assinado entre o Tribunal e o Governo do Estado. “O TRE do Pará implantou diversas metodologias para tentar descentralizar o atendimento e garantir às eleitoras e aos eleitores serviço de qualidade dentro de suas possibilidades e, principalmente, em locais de grande circulação”, destaca o diretor-geral do Tribunal, Felipe Brito.

Ele acrescenta ainda que “a abertura nas estações é uma parceria com o Governo do Estado e busca justamente isso: estar presente em locais multisserviços, ou seja, que emitem diversos tipos de documento, onde o cidadão busca, por exemplo, o documento de identidade e já consegue regularizar a sua situação eleitoral, ou mesmo emitir o CPF e, ao mesmo tempo, locais como shoppings e os grandes centros, em que o Tribunal não tinha presença e a partir de agora faz parte também desse ciclo”, completou.

Biometria

O tribunal destaca que, no momento, o serviço de biometria está suspenso pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e quem ainda não fez a biometria, vai precisar levar um documento com foto no dia da eleição.

Os serviços da Justiça Eleitoral do Pará estão disponíveis no site do Tribunal (www.tre-pa.jus.br/); de forma presencial, no Núcleo de Atendimento ao Eleitor (CAE), em Belém, e nos cartórios das 100 Zonas Eleitorais do Estado. Mais informações podem ser obtidas no Disque Eleitor (91) 3346-8100. A ligação é gratuita.

Veja os locais, endereços e horários

Belém

- Estação Cidadania do Guamá, na Avenida José Bonifácio, 2308, no bairro do Guamá, das 8h às 14h.

- Estação Cidadania Pátio Belém, no Shopping Pátio Belém, na Avenida Padre Eutíquio, 1078, das 10h às 16h.

- Estação Cidadania Grão Pará, no Shopping Bosque Grão Pará, na Avenida Centenário, 1052, térreo, das 10h às 16h.

Ananindeua

- Estação Cidadania Metrópole Ananindeua: Shopping Metrópole Ananindeua, na BR-316, Km 4, Coqueiro, das 10h às 16h.

Marabá

- Partage Shopping Marabá, na BR-230 (Avenida Transamazônica), 68507 - Quadra 15, lote 10 - Nova Marabá, das 10h às 16h.

Parauapebas

- Karajás Shopping, na Rodovia Municipal Faruk Salmen, Km 07, 510 - Primavera, das 10h às 16h.

Santarém

- Estação Cidadania Santarém, na Avenida Rui Barbosa - Prainha, de 8h às 14h.