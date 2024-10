Eleições 2024: Hélio Leite é eleito prefeito de Castanhal

O candidato Hélio Leite, do partido União Brasil, foi eleito prefeito de Castanhal, Pará, no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Com 46.503 votos, o equivalente a 43,95% dos votos válidos.

O segundo colocado, Paulo Titan, do MDB, obteve 38.061 votos, representando 35,97% do total. Por ser um município com menos de 200 mil eleitores, Castanhal não tem segundo turno. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou o resultado às 18h45, com cerca de 95% das urnas apuradas

Nestas eleições municipais foram registrados um total de 1.919 votos em branco, correspondendo a 1,74%. Os votos nulos somaram 2.988, ou 2,60% do total de votos. Com a vitória confirmada, Hélio Leite irá governar a "Cidade Modelo" pelos próximos 4 anos.

Resultado parcial

Hélio Leite (União Brasil) - 43,95% - 46.503 votos computados

Titan (MDB) - 35.97% - 38.061 votos computados

Pedro Coelho (PL) - 12,90% - 14.152 votos computados

Davi Rocha (Novo) - 7,23% - 7.939 votos computados

Eleições no Pará

As eleições municipais de 2024 no Pará mobilizaram cerca de mais de 6,2 milhões de eleitores em todo o Estado, um aumento significativo em relação ao pleito de 2020, que contava com cerca de 5,8 milhões de eleitores aptos. Castanhal é o quinto maior colégio eleitoral do estado, com cerca de 120 mil eleitores aptos a votar.

Com 5.709 locais de votação e 21.431 seções eleitorais em todo o Pará, o pleito contou com grande participação de eleitores na faixa etária de 25 a 29 anos, que representa a maior parte do eleitorado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)