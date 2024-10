Pesquisa confirma liderança de Hélio Leite para a prefeitura de Castanhal

A Exata Solutions divulgou, na terça-feira, 1º de outubro, a pesquisa de intenção de voto à prefeitura de Castanhal. O levantamento, registrado sob o número PA-08204/2024 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), entrevistou 997 pessoas, e confirmou a liderança de Hélio Leite (União Brasil).

Na pesquisa estimulada, realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, Hélio Leite tem 46,33% das intenções de votos válidos. Em segundo lugar, o atual prefeito Paulo Titan (MDB) aparece com 38,88%. Em terceiro lugar, o ex-prefeito Pedro Coelho (PL), com 7,78%, seguido por Davi Rocha (NOVO), com 7,01%. A margem de erro é de 3,08%, com nível de confiança de 95%.

Pesquisa aponta que Hélio Leite vai administrar Castanhal pela terceira vez (Foto: Glebison Santos)

Na pesquisa espontânea, Hélio Leite também aparece na liderança com 38,62% das intenções de votos, seguido pelo atual prefeito Paulo Titan, com 31,80%. Pedro Coelho tem 5,02%, enquanto Davi Rocha aparece com 4,71%. Os entrevistados que disseram não saber ainda em quem votar representam 19,65%. Brancos e nulos somam 0,20%.

Hélio Leite tem 67 anos e é natural de Castanhal. Ele já foi prefeito duas vezes do município. Na última disputa, foi reeleito com 80% dos votos. A gestão municipal de Hélio Leite foi premiada cinco vezes pela excelência na merenda escolar. Atualmente, é deputado federal.

*Pesquisa registrada sob o número PA-08204/2024, realizada pela Exata Solutions, entre os dias 19 e 21 de setembro de 2024, com 997 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 3,08% e nível de confiança de 95%.