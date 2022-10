Eleição 2022: e-Título estará disponível para download até este sábado (01/10); veja como baixar

A população que não tem a versão impressa do título de eleitor precisa baixar a digital, que é o e-Título, até este sábado (01/10). O documento é intrasferível e indispesável para poder participar do 1º turno, das eleições 2022, que acontece no domingo (02). De acordo com O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), quem deixar parea fazer o downlod no dia do pleito não vai conseguir finalizar o precesso, porque o serviço seguirá suspenso até o dia 3 de outubro.

O e-Título é um aplicativo é gratuito. Nele é preciso consultar o local de votação, fazer um pedido de justificativa de ausência, a emissão de certidão de quitação eleitoral, entre outros serviços. Vejas como fazer o download do documento digital.

VEJA MAIS

Como baixar o e-Tílulo?

O aplicativo está disponível de forma gratuita nas lojas on-line Google Play Store e App Store para celulares smartphones. Para validar o e-Título é necessário que os dados pessoais sejam preenchidos corretamente. Sendo eles:

Nome completo;

Data no aniversário;

Nome da mãe;

Nome do pai;

selecionar sequência de perguntas pessoais, aleatórias, repassadas no cadastro do eleitor.

Em casos de discordância entre as informações prestadas e as do cadastro eleitoral, o sistema não aprovará a solicitação de emissão e a ferramenta ficará indisponível. O eleitor também pode entrar em contato com o Disque Eleitor 148, em casos de dificuldades na validação do aplicativo.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) orienta que o cadastramento do e-Título seja feito com antecedência, pois não será possível realizar o cadastramento no aplicativo no dia da eleição.

Como verificar o local de votação?

Alguns locais de votação sofreram mudanças em todo o país, inclusive no Pará. Para evitar transtornos, a Justiça Eleitoral disponibiliza alguns canais para consulta prévia.