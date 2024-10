Edmilson Rodrigues declara apoio a Igor Normando

O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), declarou apoio a Igor Normando (MDB), que disputa com o delegado Éder Mauro o segundo turno das eleições municipais deste ano na capital paraense. O anúncio foi feito por meio do Instagram do próprio Edmilson, nesta sexta-feira (11/10).

“Hoje, diante da ameaça do bolsonarismo, decido votar em Igor Normando. Não é um cheque em branco; vamos exigir a continuidade dos programas que transformaram vidas em Belém”, escreveu o atual gestor da cidade.

