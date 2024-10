Centrais Sindicais do Pará realizam manifestação de apoio a Igor Normando

As Centrais Sindicais do Pará realizam nesta quinta-feira (10.10) uma manifestação de apoio ao candidato Igor Normando (MDB) na disputa do segundo turno para a prefeitura de Belém.

Até o momento, cinco centrais sindicais confirmaram presença no ato; Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCST, Pública Central do Servidor, Central Única dos Trabalhadores - CUT e Força Sindical.

O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Pará (CTB Pará), Cleber Rezende, explica que o apoio é uma posição do movimento sindical paraense no atual debate eleitoral.

“Eder Mauro representa, no nosso entendimento, uma política alinhada à defesa do fascismo, anti-democrática, de ataques aos direitos dos trabalhadores, da classe trabalhadora, e é uma candidatura que não representa os nossos interesses. Nesse sentido, o Igor Normando é um aliado do presidente Lula e compreendemos que pode implementar uma política de valor.” afirma o presidente.

Durante o ato será apresentada ao candidato Igor Normando uma carta com a pauta da classe trabalhadora.

“Entre os pontos principais do nosso debate que vamos apresentar ao candidato Igor Normando na nossa carta, está o diálogo permanente com o Fórum das Centrais Sindicais de Belém, que debata as questões do mundo do trabalho, da geração de emprego, de oportunidades para o povo de Belém, considerando a importância de Belém no cenário paraense e amazônico.” destaca Cleber Rezende.

A carta também terá pautas voltadas para a realização da 30° edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) que ocorrerá em Belém em 2025.

“Nós dialogamos a importância de sediar a COP30, olhando as pautas que incluam os interesses da classe trabalhadora, garantia e a participação das centrais sindicais nesse debate, das comunidades tradicionais quilombolas, do movimento de mulheres, dos movimentos de cultura e defesa do meio ambiente, agregar os povos, os povos amazônicos, nas suas diversas formas, dentro do debate da COP30.” explica o presidente da CTB Pará.

O ato de manifestação das centrais sindicais será realizado nesta quinta-feira (10) as 16h30 na sede do Sindicato dos Bancários do Pará.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)