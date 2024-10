Vídeo: Delegado Eguchi declara apoio a Igor Normando no 2º turno em Belém

Na noite desta terça-feira (8/10), o delegado Eguchi, do PRTB, declarou apoio ao candidato Igor Nomando, do MDB. Eguchi fez o anúncio no comitê de campanha de Igor Normando, no bairro de Batista Campos, em Belém, ao lado do próprio Normando, e de políticos do MDB, como o deputado estadual da legenda, Iran Lima.

O delegado destacou que durante a campanha sempre se anunciou como um cristão conservador, defensor de valores e princípios conservadores, mas disse também que sempre falou que não se pode deixar divergências políticas ideológicas acima de Belém. Para Eguchi, o melhor projeto para a capital paraense é o de Igor Normando, que tem competência e o apoio dos governos estadual e federal.

"Eu vou voltar a falar: 'política, ideologia não podem ficar acima do povo de Belém nós temos que começar a entender que essa guerra ideológica só puxa a cidade para baixo. A gente tem que acabar com essa briga e juntar as forças políticas e partidárias para tirar Belém do buraco e transformar a cidade naquilo que ela merece ser. Mostrar para o mundo que Belém é a princesa da Amazônia, o portal da Amazônia e vai nos dar orgulho na COP 30 com o Igor como prefeito", afirmou o delegado Eguchi.

Sobre se teria alguma proposta específica para apontar à candidatura de Igor Normando e à eventual gestão no município, Eguchi disse que o programa dele se aproxima do de Igor, e afirmou que a partir de agora os dois vão conversar sobre propostas e "afinar o discurso para que Belém receba todos os frutos de louros que a COP 30, após a conferência vai deixar para a cidade", disse Eguchi.

Perguntado pela experiência que tirou das ruas, nas últimas semanas da campanha à prefeitura de Belém, ele disse que "o povo precisa de ajuda, os problemas de Belém são gigantescos, mas tenho certeza que o Igor tem competência e capacidade para resolver esses problemas, principalmente, porque ele tem, como eu falei, o governo do estado e o governo federal ajudando nessa grande missão que ele terá pela frente", concluiu.

'A ampla frente em favor da minha candidatura tem experiência e quer a união', disse Normando

Na liderança da preferência dos eleitores em Belém, com 359.904 votos (44,89%) do total dos votos válidos, no Domingo das Eleições (7/10), Igor Normando, do MDB, disse que a frente ampla que vem se criando em favor da candidatura dele, reúne pessoas com o propósito único de melhorar as condições de vida na capital paraense.

"Essa ampla frente representa essa vontade de fazer com que a nossa cidade volte a ser a capital da Amazônia. Tenho certeza que o Delegado Eguchi, com a experiência de delegado da polícia federal vai nos ajudar e vai contribuir para o nosso programa, no que tange a segurança pública, o fortalecimento da Guarda Municipal, valorizando o servidor da Guarda Municipal", disse Normando.

O candidato do MDB, complementou, ainda: "Tem dois projetos em jogo. Um projeto que já fez pela cidade, tem experiência administrativa e um projeto que além de nunca ter feito absolutamente nada pela cidade também não tem experiência administrativa. Nós pregamos a união, nós queremos fazer uma frente ampla aceitamos o apoio de todos que quiserem se somar a nossa luta. Não estou fazendo barganha, nem negociando cargos, estamos construindo um projeto para a cidade e esse projeto representa todos aqueles que querem o bem dela".