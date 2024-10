PT declara apoio a Igor Normando no 2º turno das eleições para Belém

Na noite desta terça-feira (8/10), a Executiva Municipal do PT de Belém, juntamente com a Direção Estadual do PT Pará, divulgou uma nota em sua página oficial no Instagram, anunciando apoio à candidatura de Igor Normando, do MDB, no segundo turno das eleições para a prefeitura de Belém.

“A Executiva Municipal do PT de Belém, em conjunto com a Direção Estadual do PT Pará, respeitando o povo de Belém e a expressiva votação recebida pelo nosso partido por meio de nossas candidaturas proporcionais, vem a público manifestar sua posição sobre o 2º turno das eleições de 2024 em Belém", diz o comunicado.

A nota também aborda o cenário político do segundo turno em Belém: “A polarização nos coloca diante de um projeto que ameaça a destruição do ideário de nação iniciado em 2003, além de representar a liquidação dos direitos sociais e econômicos da maioria da população e o incentivo ao ódio e à intolerância como ferramenta de disputa política.”

“Essa disputa é pela defesa da democracia contra o autoritarismo, pela civilização contra a barbárie, e pela preservação dos direitos sociais. Também visa a manutenção do governo nacional de reconstrução do Brasil. Dessa forma, reiteramos a necessidade de unir todos os setores democráticos e antifascistas de Belém em defesa das liberdades democráticas e do povo belenense", conclui o texto, reafirmando o apoio à candidatura de Igor Normando.