Psol anuncia apoio a Igor Normando no 2º turno das eleições em Belém

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol), do atual prefeito Edmilson Rodrigues, declarou apoio ao candidato Igor Normando (MDB) na disputa pelo cargo no segundo turno em Belém. O anúncio foi feito no início desta terça-feira (08/10). As Executivas Estadual e Municipal de Belém decidiram apoiar o candidato, que concorre com delegado Éder Mauro (PL), “de forma crítica e programática”, apesar da decisão não ter sido unitária, conforme informou o Psol.

Segundo o comunicado do diretório estadual do partido, a escolha vai “além de uma simples eleição”. O apoio foi motivado pela intenção de manter a cidade alinhada ao governo federal.

Ainda conforme a sigla, a decisão é estratégica e não tem intenção de ocupar cargos na nova gestão. Confira a nota na íntegra:

“Estamos em um momento crucial, e a escolha que se aproxima vai muito além de uma simples eleição. Trata-se de decidir o futuro que queremos para a nossa cidade, e também, para o nosso país. As forças que teremos que enfrentar agora tentam recuperar espaço no Brasil, também através de Belém, e sabemos o que isso significa: retrocesso, violência, desigualdade, exclusão e desrespeito à vida e ao meio ambiente.

A extrema-direita, que já trouxe tanto sofrimento ao Brasil, tenta novamente se erguer. Não podemos permitir que isso aconteça. É por isso, após muita reflexão, que nós do Partido Socialismo e Liberdade, decidimos declarar apoio a Igor Normando no segundo turno. Este apoio se dá porque reconhecemos a importância de manter nossa cidade alinhada com o projeto do governo federal, liderado pelo presidente Lula, que tanto fez e continua fazendo pelo povo brasileiro. O compromisso de Lula com a justiça social, com a luta contra a fome e a desigualdade, com inclusão dos mais pobres, precisa ecoar também em Belém. É nessa direção que consideramos de fundamental importância a nossa decisão. Deixamos claro que nosso apoio não é incondicional. Não ocuparemos cargo no novo governo, fazemos isso com o compromisso de que continuaremos sempre vigilantes. Este é um apoio estratégico, uma escolha para impedir que forças reacionárias utilizem nossa cidade como um trampolim para o retrocesso em todo o país.

Neste sentido, as Executivas Estadual e Municipal de Belém reunidas conjuntamente, resolvem apoiar no 2° turno o candidato Igor Normando de forma crítica e programática.

Após a votação realizada no último (06/10), Igor Normando (MDB) recebeu 359.904 votos, ou seja, 44,89% dos votos válidos, enquanto o delegado Éder Mauro alcançou um total de 252.455 votos, chegando a 31,48% dos votos válidos. Os dois candidatos seguem para o segundo turno em Belém e deixaram de fora da disputa o atual prefeito Edmilson Rodrigues, que buscava a reeleição, e obteve 9,78% dos votos válidos.