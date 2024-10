Eguchi anuncia apoio a Igor Normando nesta terça-feira (08/10)

Fora da disputa pela Prefeitura de Belém, o delegado Eguchi (PRTB) anunciou que deve apoiar Igor Normando (MDB) no segundo turno das eleições municipais. O anúncio oficial será feito no comitê do candidato do MDB, na noite desta terça-feira (08/10), localizado no bairro da Batista Campos.

Igor Normando enfrenta o delegado Éder Mauro (PL) neste segundo turno. Após a votação realizada no último (06/10), Igor Normando (MDB) recebeu 359.904 votos, ou seja, 44,89% dos votos válidos, enquanto o delegado Éder Mauro alcançou um total de 252.455 votos, chegando a 31,48% dos votos válidos.

Nesta terça, o Psol anunciou que também vai apoiar Igor Normando. Apesar do seu partido ter se manifestado, Edmilson Rodrigues, que não obteve os votos suficientes no primeiro turno para disputar a reeleição, informou que ainda está em conversa para definir o apoio neste pleito.

VEJA MAIS