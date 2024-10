‘Agora é partir para a luta’ afirma Igor Normando sobre segundo turno em Belém

Com mais de 300 mil votos, o candidato Igor Normando (MDB), segue para o segundo turno em Belém, ao lado do adversário, Delegado Eder Mauro (PL). Assim que chegou ao seu comitê de campanha, o candidato passou uma mensagem breve aos apoiadores, onde destacou que até a próxima etapa a missão é continuar defendendo o seu projeto político. Nenhum dos candidatos da capital alcançou mais da metade do contingente de votos no primeiro turno e os eleitores voltarão às urnas para escolher entre os dois melhores colocados.

“Essa é uma eleição onde nós precisamos fazer um exercício de comparação, entre o que já fez e quem nada fez. Entre aqueles que têm condições de dialogar com todos os entes federativos e aqueles que só querem gritaria”, afirma Normando.

Igor recebeu cerca de 44% dos votos no primeiro turno, enquanto seu adversário, candidato Delegado Eder Mauro, registrou em torno de 31%. Na noite deste domingo, apoiadores de Normando se reúnem ao candidato para celebrar a conquista. No seu comitê, ele ainda aproveitou para se reunir com a sua equipe de coordenação e debater os próximos passos até a votação do segundo turno.

Normando está aberto a dialogar com todos os partidos, candidatos e coligações em busca de apoio no próximo turno e declara que a partir desta segunda-feira (8/10) deve iniciar esse processo de aproximação. Até então, figuras como o governador do estado, Helder Barbalho, já ligaram para parabenizar o resultado, além do ministro das cidades, Jader Filho, que esteve presente na reunião no comitê. Quando questionado sobre a possibilidade de receber o apoio do seu antecessor, Edmilson Rodrigues (Psol), o candidato acredita que as circunstâncias não são favoráveis.

“Eu acho difícil pelas circunstâncias, mas nós não vamos de maneira alguma fazer algum tipo de objeção a aqueles que votaram no candidato Edmilson. Todos são muito bem-vindos, assim como os que votaram nos demais candidatos”, afirma.

VEJA MAIS

Apoio Federal

O bom diálogo com o governo federal e demais poderes é outra importante ferramenta que o novo prefeito da capital paraense precisará ter depois que Belém caiu no interesse nacional e internacional após ser anunciada como sede da Conferência das Partes (Cop 30). Junto com Normando, o atual ministro das cidades, Jader Filho, apoia o candidato e defende inclusive apoiar negociações com o governo federal futuramente.

“É bem clara a diferença dos dois projetos, de quem gosta e tem projetos para a cidade, aquele que é aliado da Cop 30 e quer dialogar com todos contra aquele campo restrito que dialoga com poucos, e não é isso que Belém precisa”, observa Jader.