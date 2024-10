Delegado Éder Mauro responde eleitores e destaca o diálogo com a oposição no 2º turno

Abrindo as entrevistas do Grupo Liberal com os dois candidatos que concorreram o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Belém, nesta quarta-feira (16), o candidato delegado Éder Mauro (PL), de 63 anos, avaliou como positiva a sua trajetória de campanha até o momento e reforçou o objetivo estabelecer um diálogo com o eleitorado dos demais candidatos que saíram da disputa para conquistar novos votos. A entrevista foi conduzida pelos apresentadores Abner Luiz e Elisa Vaz, no programa Liberal + Notícias, que foi transmitido ao vivo nas rádios e no Youtube.

“Estamos com a nossa campanha na rua, junto do povo, nas baixadas. Diante do que foi feito na campanha e das proporções do adversário, eu tenho certeza que nós conseguimos alcançar a média de 31,48% neste primeiro turno, e agora vamos somar com os votos daquelas pessoas que não acreditam nesse grupo que está aí”, declarou o candidato.

Durante o programa, os apresentadores exibiram alguns questionamentos de moradores de Belém ao candidato sobre as propostas em relação à questão do ar-condicionado nos ônibus, saneamento básico, saúde pública e creches municipais.

Caso seja eleito, o delegado se comprometeu em trabalhar, junto às empresas de ônibus e sindicatos, para que seja implantado, de forma gradual, ar-condicionado nos ônibus para garantir mais conforto à população que depende do transporte coletivo.

O principal projeto para sistematizar a saúde pública no município, conforme o candidato, é a criação de uma plataforma chamada “Poupa Tempo”, que propõe a marcação de consultas e acompanhamento das filas de espera para a realização de alguns procedimentos médicos. Quanto às creches, o candidato diz que pretende construir novas unidades.

Sobre o saneamento básico na capital paraense, Éder Mauro ressalta que o seu plano de governo inclui algumas ações progressivas e outras imediatas, à exemplo da dragagem dos rios e manutenção de comportas a fim de reduzir os alagamentos provocados na cidade por conta da afluência das águas.

“Vamos levar de uma forma completa [saneamento], com água potável, limpeza do esgoto, recolhimento e destinação do lixo, asfalto e calçada, e destinação da água da chuva. Vamos levar de forma gradual para a população”.

Atualmente, o delegado Éder Mauro ocupa o cargo de deputado federal, caso seja eleito prefeito de Belém, a sua vaga na Câmara poderá ser ocupada por Eguchi (PRTB), que anunciou apoio ao opositor de Éder Mauro.

Embora Eguchi e Éder Mauro possuam um eleitorado semelhante, o candidato do PL reforçou a sua posição como conservador e de direita e afirmou que a atual disputa excede uma questão de ideologia política, inclusive, manifestando abertura aos eleitores de esquerda.