Após apuração, Éder Mauro (PL) comemora com apoiadores ida ao segundo turno

O bairro da Pedreira foi onde os apoiadores do candidato à prefeitura de Belém, Delegado Éder Mauro (PL) se concentraram para acompanhar a apuração dos votos do primeiro turno, neste domingo (06). Com 31,49% dos votos válidos, o representante do Partido Liberal, vai disputar o cargo máximo do executivo de Belém, no segundo turno.

Os apoiadores do candidato se reuniram no comitê da campanha do candidato, localizado na Avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, onde também, Éder Mauro recebeu a imprensa. Na oportunidade, o candidato do PL fez um balanço sobre sua campanha para o primeiro turno e traçou os próximos passos até o próximo pleito.

VEJA MAIS:



"Fizemos uma campanha limpa, com dinheiro do fundo eleitoral que me foi repassado. Não usamos o dinheiro do povo. E agora já estamos em conversa com outras lideranças e candidatos que não alcançaram vamos unir forças para recuperar a autoestima da nossa cidade e da nossa gente. Quero falar com os eleitores do Thiago, os do Edmilson, os de qualquer outro candidato.", disse Éder Mauro.

Prioridades

Para o segundo turno, o candidato destacou temas que serão prioridade para sua campanha: saúde e saneamento básico. "Isso é emergencial. O saneamento básico precisa ser levado para a periferia, com água potável, esgoto para a comunidade mais carente. Asfalto, calçadas? Isso não existe em mais de 40% de Belém, e precisamos fazer", pontuou.

Outro pilar do projeto de Éder Mauro para o segundo turno é saúde, em especial a das mulheres. O candidato descreveu o atual cenário da saúde na capital paraense como "vergonhoso". "Se entrar em um pronto-socorro, fica triste de ver como as pessoas são tratadas. Elas ficam jogadas nos corredores, sem o mínimo de atendimento que possa oferecer conforto", concluiu.

O primeiro turno

O candidato Igor Normando, do MDB, obteve 359.904 votos votos, o que corresponde a 44,89% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o candidato Delegado Éder Mauro, do partido PL, que alcançou um total de 252.455 votos votos, chegando a 31,48% dos votos válidos.

Com a disputa em aberto, Belém terá o segundo turno das eleições, em 27 de outubro, quando os eleitores terão a oportunidade de escolher entre Igor Normando e Delegado Éder Mauro para ocupar o cargo de prefeito.