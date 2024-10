Fique por dentro da agenda dos candidatos a prefeito de Belém nesta quarta-feira (16/10)

Delegado Éder Mauro – PL

12h: Entrevista para o Grupo O Liberal

14h30: Entrevista para emissora de TV



Igor Normando – MDB

8h: Visita à feira de São Brás

9h: Entrevista para emissora de rádio

10h: Visita à feira da 25, no bairro do Marco

17h: Arrastão do 15 no Parque Verde - Concentração: Rua Custódio de Almeida com a Passagem Sargento Getúlio

17h: Arrastão do 15 no Telégrafo - Concentração: Rua Gonçalves Ferreira com a travessa Cel. Luís Bentes



As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.