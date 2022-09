Debate TV Globo: confira horário, quem participa, regras e como assistir os candidatos à presidência

Nesta sexta-feira (29), será transmitido o último debate entre os candidatos à Presidência do Brasil. A TV Globo convidou os sete principais candidatos a concorrer ao cargo político. A programação será mediada pelo apresentador e jornalista William Bonner e vai ao ar depois da novela "Pantanal". Confira horário do debate da Globo, quem participa, regras e como assistir.

Quem vai participar do debate da TV Globo?

Participam do último debate para o primeiro turno das eleições 2022, os sete candidatos mais votados nas pesquisas eleitorais. São eles:

Ciro Gomes (PDT); Jair Bolsonaro (PL); Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Luiz Felipe D’Ávila (Novo); Simone Tebet (MDB); Soraya Thronicke (União Brasil); Padre Kelmon (PTB).

Debate da TV Globo (TV Globo)

Onde assistir o debate da TV Globo?

A transmissão do último debate com os candidatos à Presidência poderá ser assistida em canal aberto, pela TV Globo ou por meio do Globoplay.

Que horas acontece o debate da TV Globo com os candidatos à Presidência?

O debate da Globo está previsto para iniciar às 22h30, logo após a novela ‘Pantanal’.

Quais as regras para o debate da Globo com os candidatos à Presidência?

Os candidatos foram posicionados em ordem alfabética, da esquerda para a direita. O programa terá quatro blocos. (O primeiro e o terceiro com temas livres; o segundo e o quarto com temas determinados). Ao final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais.

Além disso, os candidatos precisam seguir algumas regras como: