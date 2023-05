Voo inaugural Belém-Caribe diminui em cinco horas tempo de viagem da Amazônia para a França

O voo inaugural da Air France, que passou a fazer a rota Caribe-Belém, chegou à capital paraense nesta sexta-feira (5), reforçando a relação entre a cidade e países caribenhos. A nova rota possibilitará também um tempo de viagem menor para moradores que desejam ir até a Europa, principalmente para a França, um dos destinos mais procurados por turistas no mundo.

Será ofertado um voo semanal com chegada e partida de Belém, toda sexta-feira. A rota contará com escalas em Guadalupe, Martinica e Caiena, na Guiana Francesa, todos departamentos ultramarinos da França. A partir desses territórios, é possível pegar um voo direto para o aeroporto de Orly, na França.

"Vai servir muito para nossa região amazônica, pois não precisarei ir mais para São Paulo ou Rio de Janeiro para fazer a rota até a França. Até o voo vai encurtar, pois farei uma viagem de 13 horas, e antes era 17 horas. Posso ir até Caiena e de lá seguir para a França ", comemorou a empresária paraense Patrícia Marcoux, de 46 anos, que reside no sul França.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ressaltou que a rota abrirá também novas possibilidades para os moradores da cidade chegarem até o Caribe ou à Europa: "É um momento muito importante para a economia de Belém. Uma grande conquista para alavancar o turismo e a economia de nossa capital e possibilitar que as pessoas do nosso estado visitem o Caribe e a Europa".

Uma delegação oficial da Martinica, comandada pelo presidente da Coletividade Territorial da Martinica, Serge Lechtimy, e pelo prefeito de Fort-de-France,Didier Laguerre, veio à capital paraense no voo inaugural para estabelecer com a Prefeitura um termo de cooperação descentralizada entre Belém e a cidade de Fort-de-France, capital da Martinica, na ilha do Caribe.

De acordo com a Prefeitura de Belém, a cooperação se dará em diversos segmentos, como a cultura, o esporte, a saúde, a educação, a economia e o turismo, por meio de ações estratégicas já planejadas entre as duas localidades.

A programação oficial da Prefeitura com a delegação da Martinica inicia na manhã deste sábado (6) no espaço Aruna, na ilha do Combu, com um encontro de empresários e representantes do poder público das duas cidades. Já na segunda-feira (8) ocorrerá a assinatura de reativação do tratado de cooperação entre Belém e a Martinica no Palacete Bolonha.