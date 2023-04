Venda de passagens aéreas para voo Belém-Salinas completa um ano

Nesta quarta-feira, 5, completou um ano do início da venda de passagens para o voo entre Belém e Salinópolis, operado pela companhia Azul. Segundo informações obtidas pela reportagem do Grupo Liberal no portal da empresa, é possível ir de Belém para Salinópolis aos domingos, segundas, sextas e sábados, com retornos para a capital também aos domingos, segundas, sextas e sábados. Os preços das passagens variam de R$ 222,90 a R$ 580,00, por trecho, a depender da data escolhida para a viagem. Quanto mais distante a data, mais barato o trecho.

Os horários de saída para Salinas, segundo o site da Azul, são 15h55 (domingos); 7h (segundas); 15h55 (sextas) e 7h (sábados). Já os retornos para Belém estão previstos para 17h15 (domingos); 8h20 (segundas); 17h15 (sextas) e 8h20 (sábados). As viagens demoram 55 minutos, de acordo com a companhia.

À época da implantação do voo, a Azul informou que a viagem seria feita pela aeronave Cessna Grand Caravan, com nove assentos, a qual começou a operar efetivamente no dia 30 de junho do ano passado. A Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul, é a responsável pela linha.

Segundo informações repassadas pela assessoria de imprensa da Azul ao Grupo Liberal em janeiro deste ano, a companhia conecta a capital paraense aos destinos de Altamira, Breves, Carajás, Paragominas, Marabá, Monte Dourado, Salinópolis e Santarém – no Pará. Além disso, também é possível voar de Belém, pela Azul, para destinos como Boa Vista (RR), Confins (BH), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Macapá (AP), Recife (PE), São Luís (MA) e Viracopos (SP), “de onde é possível se conectar aos mais de 158 destinos operados pela companhia”, informou a empresa, na ocasião, por meio de nota.

Salinópolis é um dos destinos mais procurados no Estado do Pará, sobretudo no período do verão amazônico, quando as belas praias localizadas no município atraem turistas do Brasil e do mundo. Banhada pelo oceano Atlântico, a cidade fica a cerca de 215 quilômetros de Belém e, além do voo, também é possível acessá-la por via rodoviária, numa viagem que dura aproximadamente quatro horas.

VEJA MAIS: