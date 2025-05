Projeto de capacitação em empreendedorismo digital chega ao Pará para atender 14 mil jovens

Um projeto de capacitação profissional voltado para o empreendedorismo digital será implementado em mais de 50 municípios paraenses até agosto deste ano. A iniciativa tem como objetivo oferecer cursos gratuitos a jovens com idades entre 15 e 29 anos, com foco em ferramentas digitais, inteligência artificial e práticas empreendedoras.

Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do IBGE, mostram que aproximadamente 49,41% dos jovens paraenses nessa faixa etária estão fora do mercado de trabalho.

Além disso, estudos como o da Fundação Getúlio Vargas (FGV) destacam a importância da qualificação técnica como estratégia para melhorar a inserção de jovens no mercado. O relatório “Futuro do Emprego 2025”, do Fórum Econômico Mundial, também aponta para mudanças significativas no mundo do trabalho, impulsionadas pela automação e pela digitalização, o que reforça a necessidade de adaptação profissional.

Diante desse cenário, foi criado o projeto Jovens Empreendedores Digitais, que pretende capacitar mais de 14 mil jovens em 24 cursos. Os temas abordados vão desde o uso de ferramentas de inteligência artificial até noções de empreendedorismo e atuação em plataformas digitais.

A proposta foi articulada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), que buscou parcerias e destinou R$ 11,9 milhões de emendas parlamentares para viabilizar a iniciativa. A execução ficará sob responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

A expectativa é que a ação inicie em agosto deste ano. Técnicos do IFCE já visitaram a Região Metropolitana de Belém para realizar um diagnóstico preliminar sobre as necessidades locais. A previsão é que as atividades comecem em agosto deste ano.

Municípios que receberão o projeto

Abaetetuba, Acará, Alenquer, Altamira, Ananindeua, Baião, Barcarena, Belém, Benevides, Bragança, Breu Branco, Breves, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Curuçá, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Itaituba, Itupiranga, Jacundá, Juruti, Marabá, Marituba, Moju, Monte Alegre, Novo Repartimento, Óbidos, Oriximiná, Pacajá, Paragominas, Parauapebas, Portel, Redenção, Rondon do Pará, Salinópolis, Santa Izabel do Pará, Santarém, São Félix do Xingu, São Miguel do Guamá, Tailândia, Terra Santa, Tomé-Açu, Tucumã, Tucuruí, Ulianópolis, Uruará, Vigia, Viseu, Xinguara.