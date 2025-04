Coletivo Online oferece mais de 5 mil vagas gratuitas para capacitação de jovens no Pará

O Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola, está com inscrições abertas para o Coletivo Online, programa gratuito de capacitação profissional voltado a jovens de 16 a 29 anos no Pará. São oferecidas 5.138 vagas para formação online e 1.000 vagas para curso de inglês, em colaboração com a EF Education First e o Governo do Estado, por meio do programa Capacita COP 30.​

O Coletivo Online é composto por 12 videoaulas curtas, acessíveis via WhatsApp, abordando temas como planejamento de carreira, elaboração de currículo, educação financeira e preparação para entrevistas. O curso é flexível, permitindo que os participantes avancem no seu próprio ritmo. Ao final, os concluintes recebem certificado e acesso a um banco de vagas com oportunidades em empresas parceiras.​

Os primeiros 5 mil jovens que concluírem o Coletivo Online terão acesso gratuito, por 12 meses, à plataforma EF English Live, com aulas de inglês voltadas para o mercado de trabalho. A iniciativa visa ampliar a qualificação profissional dos jovens paraenses, especialmente em preparação para eventos como a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém.​

Para participar, é necessário residir no Pará, ter entre 16 e 29 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, possuir acesso à internet, dispositivo eletrônico e WhatsApp. As inscrições estão abertas durante todo o ano e podem ser realizadas no site oficial do programa.​

Desde 2009, mais de 200 mil jovens já foram impactados pelas iniciativas do Instituto. No Pará, 5.726 pessoas já receberam certificados por meio do Coletivo Jovem. Em 2025, estão disponíveis mais de 32 mil vagas em todo o país.​

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)