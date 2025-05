Belém recebe evento nacional sobre inovação em RH e Departamento Pessoal

Belém será uma das paradas da nova temporada do Conectarh Brasil, evento itinerante promovido pela Sólides, empresa de tecnologia líder em soluções de gestão de pessoas para pequenas e médias empresas. A edição que ocorrerá na capital paraense está prevista para o dia 22 de maio e pretende reunir profissionais de Recursos Humanos, Departamento Pessoal e empreendedores para discutir os principais desafios e tendências do setor.

O encontro, que integra um circuito nacional que inclui passagens por outras nove capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Manaus e Goiânia, e traz uma programação com palestras, painéis e momentos de networking, além de ativações especiais para os participantes. Entre os temas abordados estão a transformação digital no RH, a importância da inteligência comportamental nas empresas, além de estratégias para a atração e retenção de talentos — assuntos que ganham cada vez mais relevância diante dos altos índices de rotatividade nas empresas brasileiras.

“O objetivo do Conectarh é democratizar o acesso às melhores práticas em gestão de pessoas. Trazer essa discussão para Belém é reconhecer a força e o potencial dos profissionais da região Norte”, afirma Rafael Kahane, CMO da Sólides.

A edição de 2025 expande o alcance do projeto e deve alcançar mais de 3.500 participantes em todas as etapas do circuito.

“A Sólides nasceu para democratizar a gestão de pessoas e o Conectarh Brasil tem essa missão no sangue. Além de ser nosso evento itinerante de RH e DP, é um movimento de encontros, tendências e crescimento de carreira. Uma das coisas que eu mais gosto é que ele também é sobre regionalização. Queremos levar conhecimento de ponta para todas as regiões do país — do Norte ao Sul, passando pelo Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. É a nossa contribuição para garantir que todo profissional de Gestão de Pessoas tenha acesso às melhores ferramentas, práticas e tendências, independentemente de onde esteja”, afirma Rafael Kahane, diretor de Marketing (CMO) da Sólides.

Serviço

Data: 22 de maio de 2025

Horário: das 8h às 17h

Inscrições: Via link