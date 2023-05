Cancelamento de voo que iria de Belém para Marabá gera transtorno aos passageiros nesta terça-feira

Um voo da empresa Azul Linhas Aéreas, que estava com decolagem marcada para às 13h20 da última segunda-feira (1º) partindo do Aeroporto Internacional de Belém com destino a Marabá foi cancelado pelo segundo dia consecutivo nesta terça-feira (2), como detalham informações de passageiros enviadas à Redação Integrada de O Liberal. Até às 15h de terça, muitas pessoas ainda aguardavam no local para embarcar. Informações preliminares dão conta de que a companhia aérea alega problemas nas aeronaves.

Em vídeos recebidos pelas redes sociais, é possível observar que uma longa fila se formou em frente ao guichê da companhia. O professor Hugo Serra, de 42 anos, foi uma das pessoas afetadas pelo cancelamento da viagem. Com o reagendamento, a empresa realocou o novo embarque para às 1h10 de quarta-feira (3). Serra lembra que o problema gerou preocupação entre os viajantes.

Hugo comenta que o imprevisto afetou a rotina dele já que precisaria estar em Marabá para dar aula. "as pessoas estão sendo realocadas. Estão em horários que não queriam viajar. Pelo segundo dia a manutenção da aeronave não teve sucesso. Já atualizaram o cartão de embarque para o próximo voo, mas outras pessoas não conseguiram sucesso", explicou Hugo.

Para contornar os transtornos, Hugo disse que a empresa disponibilizou os custos de alimentação, hospedagem, táxi e um vouncher em dinheiro para os passageiros que foram afetados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores esclarecimentos à Azul Linhas Aéreas e aguarda retorno.