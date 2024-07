Verão amazônico aquece vendas de ventiladores em Belém

Com chuvas abaixo da média e temperaturas mais elevadas, o período de julho a novembro é conhecido como verão amazônico em vários estados da Região Norte. Nesta época do ano, sobretudo em Belém, é comum que os paraenses busquem alternativas para aliviar o calor, com isso, as lojas de eletrodomésticos costumam registrar uma procura maior por ventiladores na região.

De acordo com o vendedor Marcos Antônio Santos, as vendas de ventiladores e ar-condicionados crescem até 50% em comparação com o início do ano. “Muita gente já comprou ventilador, veio também procurar ar-condicionado devido ao calor”. O vendedor afirma que, por conta da demanda, alguns modelos já encerraram o estoque da loja. Ele explica que há opções para todas as necessidades e bolsos.

Segundo uma pesquisa feita pela reportagem, é possível encontrar ventiladores a partir de R$ 119, do modelo de mesa, até R$ 419, do modelo de coluna. Marcos Antônio diz que orienta os clientes a avaliarem o custo-benefício dos produtos, levando em consideração tanto o preço quanto a capacidade de economia de energia elétrica.

“Deve-se olhar a classificação do consumo de energia, priorizar os que são categoria A, porque ele vai ser mais eficiente e econômico. No caso do ar-condicionado, a melhor opção são os inverter”, pontua o vendedor.

VEJA MAIS

O eletricista João Miguel Jr., de 44 anos, conta que, durante o dia a dia, os ventiladores estão sempre ligados na sua residência, especialmente quando inicia o verão. Com quase um ventilador por cômodo da casa, ele afirma que já comprou três desse eletrodoméstico. Mesmo com ar-condicionado no quarto, ele prioriza o uso de ventiladores durante o dia para economizar na fatura de energia.

Já a cozinheira Izabel Lisboa, de 59 anos, revelou que antes de fechar a compra do ventilador novo, pesquisou bastante sobre os melhores modelos e preços.“Para aguentar esse calorão tem que ter um ventilador potente. Eu estava pesquisando o preço, velocidade. Eu sou muito calorenta e como o meu ventilador já estava dando problema, coincidiu no tempo certo de comprar”, declarou a cozinheira.