Venda de veículos em junho cresce no Brasil, mas diminui na região Norte

As vendas de veículos novos no Brasil cresceram 7,39% em junho. A região Norte não acompanhou o crescimento do mês, apresentando uma leve retração das vendas no comparativo com o mês de maio. Nada que tire o sorriso de quem vende automóveis neste período tão propício, pois no acumulado do ano, o crescimento ultrapassa os 8% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados divulgados esta terça-feira (04) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram o impulso que o programa de barateamento de carros zero dá ao setor desde o início do ano, quando foi instituído pelo governo brasileiro.

Durante este mês, foram emplacadas 189.528 novas unidades no país, entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. 4,08% deste total foi comprado na região Norte, uma retração de 0,19% em comparação com o mês de maio. Mas, em comparação com junho de 2022, a alta foi de 6,33%. No Brasil todo, os emplacamentos de junho subiram de uma média de 3 mil a 4 mil para um pico de 22,4 mil no último dia útil do mês.

O programa, que foi estendido através da Medida Provisória 1178/23 no último dia 30 de junho, quando destinou mais R$ 300 milhões para a compra de veículos com desconto patrocinado pelo governo, criou faixas de descontos exclusivas para veículos adquiridos por pessoas físicas ou empresas. Com a nova MP, o orçamento do programa subiu de R$ 500 milhões para R$ 800 milhões. O governo anunciou que o programa permanecerá em vigor até os créditos tributários se esgotarem, o que levou muitos clientes às concessionárias. Segundo especialistas, esta é a reta final dos descontos.

“O saldo desse programa é extremamente positivo. Essa política econômica criou, primeiro, uma movimentação importante e necessária no setor automobilístico, aumentando a produção, gerando empregos, promovendo aumento da demanda. Para além das questões econômicas, o programa teve várias questões positivas no aspecto social, tendo importância para milhões de pessoas de diversos segmentos da sociedade, que compraram seu primeiro carro. Isso beneficiou uma série de agentes econômicos”, diz André Cutrim, professor da Universidade Federal do Pará e Doutor em Desenvolvimento Econômico e Pós-Doutor em Economia pela UNICAMP.

Concessionárias de Belém

Wander Moreira, diretor de marcas do Grupo Revemar, não sentiu a redução das vendas indicadas no levantamento (Cristino Martins/O Liberal)

A leve redução nas vendas apontada no levantamento da Fenabrave não parece ter sido sentida nas principais concessionárias de Belém. Nos estabelecimentos de vendas de veículos na capital paraense, o mês de junho é considerado, ao menos para alguns, de fartura na vendas. A aflição em torno da proximidade do final do programa levou vários clientes às concessionárias neste mês que marcou o último repasse do governo feito às montadoras.

“Sentimos que cresceu muito este mês, obviamente por conta do expectativa de muitos do fim da MP. Fizemos ajustes de preços até abaixo do valor com desconto e o crescimento de vendas foi na ordem dos quase 20%. Inclusive, as montadoras estão com dificuldades de atender a carteira de pedidos por conta do estouro de vendas no mês de junho. Estamos com carteira de pedidos na fábrica já acumulando, foi um mês fantástico", diz Wander Moreira, diretor de marcas de um grupo de concessionárias da capital paraense.