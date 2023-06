Programa de incentivo à compra de veículos será prorrogado e estendido a empresas

O Ministério da Fazenda confirmou nesta quarta-feira (28) que o programa de incentivo à compra de veículos será prorrogado devido ao esgotamento dos recursos disponíveis. Além disso, foi anunciada a extensão do desconto também para empresas compradoras, conforme informado pelo ministro Fernando Haddad durante uma entrevista.

O ministro revelou que a demanda por carros mais econômicos e menos poluentes superou as expectativas tanto das montadoras quanto do governo, quase esgotando os recursos destinados ao programa. Diante dessa situação, está sendo preparada uma nova linha de subsídios, que será lançada e anunciada em breve.

Inicialmente, a possibilidade de empresas, como locadoras de veículos, participarem do programa de compra de carros estava prevista para se encerrar no dia 20, mas a exclusividade para pessoas físicas foi estendida por mais duas semanas. Já para a compra de ônibus e caminhões, a exclusividade terminou no dia 21, permitindo que as empresas adquiram esses veículos com desconto.

Mais de 80% dos recursos foram utilizados

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), dos R$ 500 milhões em crédito tributário disponíveis para a compra de carros, cerca de R$ 420 milhões já foram utilizados, o que representa 84% do total.

Em algumas montadoras, o crédito disponível já se esgotou. Na terça-feira (27), a Volkswagen suspendeu a produção de carros no Brasil devido à estagnação do mercado e ao acúmulo de veículos nos pátios. Segundo o MDIC, a montadora obteve R$ 60 milhões em créditos tributários liberados.

VEJA MAIS

No que diz respeito aos subsídios para veículos pesados e de passageiros, os valores executados não sofreram alteração desde a semana passada. Para a venda de caminhões, foram utilizados R$ 100 milhões dos R$ 700 milhões disponíveis, representando 14% do total. Já para a venda de ônibus, foram concedidos R$ 140 milhões em crédito, de um montante de R$ 300 milhões disponíveis.