Venda de perfumes em Belém neste fim de ano ainda não deslanchou, apontam empreendedores

Empresários do ramo de perfumaria em Belém relatam um desempenho ainda fraco nas vendas neste fim de ano, quando comparado com a movimentação do mesmo período do ano anterior, mas que pode aumentar até o fim do mês. “Esse ano as vendas estão fracas, nem parece que é dezembro”, descreve a proprietária de uma loja de perfumes na capital, Elisangela Pereira. Apesar do cenário, a expectativa dela é de que as vendas aumentem após o pagamento da próxima parcela do 13º salário.

A expectativa da empresária é alcançar um faturamento de R$ 50 mil com as festividades do fim deste ano, superando os R$ 30 mil alcançados no ano anterior. Para isso, aproveita o público que precisa comprar presentes para amigos e familiares. O fim de ano, segundo ela, é o melhor momento para o seu negócio, apresentando até 100% a mais de faturamento em relação ao restante do ano, se equiparando apenas ao dia das mães.

Outra possibilidade de explicação para as vendas mais fracas estaria nas chuvas mais frequentes do inverno amazônico, acredita a gerente de uma loja de perfumes da cidade, Marta Gomes. “A chuva voltou e, essa chuva que estávamos precisando tanto termina atrapalhando um pouco, mas estamos esperando um movimento melhor sim”, explica. Na sua loja, as vendas estão se aquecendo aos pouquinhos, por isso a expectativa segue até o fim do mês.

Gomes também aposta na demanda pelos presentes tradicionalmente dados nas festividades do natal. “O cliente ama presentear e ser presenteado, existe uma situação bem particular que o cliente adora se auto presentear também”, destaca. Além do natal, ela descreve bons desempenhos de vendas principalmente nas datas sazonais, como dia das mães, pais e outros eventos como a Black Friday.

O economista e consultor empresarial, Nélio Bordalo, analisou o cenário de vendas e avalia que “as confraternizações no trabalho e entre amigos devem impulsionar as vendas de perfumes”. Ele também concorda com a perspectiva de crescimento a partir do 13º salário, que deve liberar o poder de compra dos consumidores paraenses.

As opções de preços dos perfumes variam para atender a todos os bolos, com produtos de R$ 30 a mais de R$ 2.000 disponíveis. Os valores variam de acordo com a embalagem, marca e local de produção, por exemplo.