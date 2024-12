Festas de fim de ano movimentam comércio de roupas em Belém

A proximidade do Natal e em seguida festas de Réveillon vem impulsionando o comércio de roupas no Brasil. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as datas comemorativas deverão movimentar R$ 69,75 bilhões em vendas no país. Deste valor, o setor de vestuário, calçados e acessórios corresponde a 28,8% do total (R$ 20,07 bilhões).

É um fenômeno já considerado cultural no consumidor, que busca roupas novas em cores simbólicas para comemorar as últimas datas importantes do ano. Em Belém a procura por roupas para o Natal e Ano Novo ainda está tímida, mas já começa a se aquecer em algumas lojas, como é o caso de um estabelecimento localizado no bairro de Canudos. Segundo Jéssica Barata, dona da loja, os consumidores já estão começando a demonstrar mais interesse para as roupas de Natal, com a cor vermelha sempre em destaque nas peças.

"Pro réveillon ainda não está tão alta (procura), mas para o natal sim, do dia 6 pra cá melhorou bastante o movimento. geralmente as pessoas procuram roupas nas cores vermelho, ou verde. Em comparação aos anos anteriores, a avaliação que eu faço é de um aumento de 20%, porém, ainda faltam duas semanas pro natal, e isso pode aumentar", explica a empreendedora.

Jéssica também salienta que sempre tenta se preparar para esta época do ano, uma vez que é necessária uma logística diferente para oferecer os melhores produtos aos clientes.

A empreendedora Jéssica Barata sempre se prepara com grande expectativa para esta época do ano (Foto: Thiago Gomes)

"Eu sempre tento pedir as peças antecipadamente, chegando em dezembro os fornecedores ficam muito congestionadas, tanto on-line, quanto presencial. Então sempre tento pedir as roupas com as cores que mais são vendidas para o ano novo, o branco, o amarelo, dourado, então é dessa forma que eu consigo montar todo o meu estoque", pontua a comerciante.

Experiente nas vendas nessa época do ano, a empresária busca sempre entender as tendências e o significado das cores, com o objetivo de poder indicar o melhor produto para cada cliente.

"As peças mais procuradas são vestidos e 'macaquinhos'. Sobre as cores, a gente busca explicar pras pessoas o que cada cor vai atrair para a virada do ano. Se a pessoa quer atrair dinheiro, eu indico amarelo. Já o verde é esperança renovação e equilibro; o azul é tranquilidade e serenidade; o rosa bebê é amor próprio, autoestima; o laranja é para quem quer começar o ano com criatividade; e o branco que é paz, pureza", conclui Jéssica.

Compras pela internet

De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 82% dos internautas brasileiros já utilizaram algum aplicativo de loja para realizar compras no último ano. Entre as vendas, os artigos de vestuário representam 52% dos itens adquiridos pelo consumidor.

“O Natal é a principal data de vendas do comércio e as grandes marcas estão atentas à esta tendência, por isso têm investido em aplicativos cada vez mais ágeis, práticos e seguros, entendendo os hábitos dos consumidores e se aproximando do seu público”, analisa o presidente da CNDL, José César da Costa.