Veja os municípios do Pará que passam a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro

O estado do Pará já conta com 69 municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento estratégico do Ministério do Turismo que orienta a aplicação de políticas públicas e investimentos no setor. Desse total, três aparecem pela primeira vez, marcando a estreia desses destinos no cenário turístico nacional. São eles: São João de Pirabas, Viseu (Amazônia Atlântica Caeté) e Goianésia do Pará (Lago de Tucuruí).

Já Vitória do Xingu (Região Turística do Xingu), Curuçá (Amazônia Atlântica Guamá), Belterra (Baixo Tapajós), Bragança (Amazônia Atlântica Caeté), Parauapebas e Marabá (Carajás), Novo Repartimento (Lago de Tucuruí) e Salvaterra (Campos do Marajó) renovaram sua permanência no Mapa, conforme informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Setur).

O titular da Setur, Eduardo Costa, explica que a pasta busca orientar e facilitar o processo de adesão, com assistência e suporte do corpo técnico da secretaria, por meio do Programa Estadual de Apoio à Gestão Municipal, além de promover ações de mobilização e capacitação nos Seminários de Regionalização do Turismo. “Os municípios recém-incluídos ou reconduzidos ao Mapa do Turismo apresentam uma diversidade de atrativos que reforçam o potencial turístico do Pará”, declarou.

Para a Setur, a adesão de mais municípios ao programa representa uma conquista significativa no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo e demonstra o fortalecimento da gestão pública local voltada ao desenvolvimento turístico.

Para fazer parte do Mapa do Turismo Brasileiro, os municípios precisam comprovar a existência de um órgão municipal responsável pela pasta, dispor de orçamento destinado ao turismo, contar com prestadores de serviços cadastrados no Cadastur, ter o Conselho de Turismo ativo, entre outros critérios estabelecidos pela Portaria MTur nº 41, de 24 de novembro de 2021.

A validade do registro, feito por meio do Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISMAPA), é de um ano, podendo ser renovado a qualquer momento.

Destinos e atrativos

São João de Pirabas: localizado no nordeste paraense, conta com as praias da Fortaleza, Croa Nova, Areião e Pilão, além dos balneários da Parada Miriti. A cidade também se destaca pela produção artesanal, como a Casa do Beiju, e pela extração de mel nativo da Amazônia. Um dos principais pontos turísticos é a Pedra do Rei Sabá, na Ilha da Fortaleza, de grande valor cultural e espiritual.

Bragança: também na região Nordeste, o município se destaca pela Praia de Ajuruteua, pela cultura da Marujada e pelo patrimônio arquitetônico do centro histórico, além da tradicional Vila de Pescadores e da nova orla do rio Caeté.

Curuçá: outro município do nordeste paraense, encanta com praias tranquilas, manguezais e uma rica tradição cultural, como o bloco “Pretinhos do Mangue” e os grupos de carimbó. A gastronomia local é marcada por pratos típicos à base de frutos do mar.

Belterra: localizado no oeste do estado, possui praias fluviais como Pindobal, Aramanaí e Cajutuba, e guarda o legado histórico da Fordlândia, com construções como a Vila Operária e a Casa Um. Parte do município integra a Floresta Nacional do Tapajós, referência em ecoturismo e etnoturismo.

Salvaterra: esse município do Arquipélago do Marajó oferece paisagens paradisíacas e praias como Joanes — que abriga um importante sítio histórico — e ainda se destaca pelo artesanato em cerâmica e pelo turismo em comunidades quilombolas.

Marabá: às margens dos rios Tocantins e Itacaiúnas, conta com praias fluviais como Tucunaré e Geladinho e uma orla urbana que se tornou ponto de lazer e contemplação da paisagem ribeirinha.

Parauapebas: possui a Floresta Nacional de Carajás, repleta de trilhas ecológicas e rica biodiversidade. O município também abriga o Parque Zoobotânico Vale e oferece experiências de ecoturismo e imersão cultural em comunidades indígenas.

Vitória do Xingu: vem se consolidando com atrativos como a trilha aquática no rio Xingu e a visitação à Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O turismo rural também se fortalece com fazendas de cacau e chocolates premiados.