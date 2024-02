Veja como alcançar renda média de R$ 1.000 por mês com investimentos

A busca por independência financeira leva milhares de pessoas a buscar uma renda extra. Nos últimos anos, os investimentos no mercado financeiro têm ganhado espaço no orçamento dos paraenses e, cada vez mais, se tornam uma modalidade atrativa para quem quer ganhar um extra. A realidade de contar com uma fonte de receita constante, vinda de investimentos sólidos, não apenas oferece tranquilidade financeira, mas também abre as portas para a realização de sonhos.

O assessor de investimentos Leonardo Cardoso afirma que é possível - e recomendado - fazer aplicações para garantir um valor a mais no final do mês. É preciso, no entanto, ter cuidado com as expectativas. “Vejo muitos investidores, especialmente os recém-chegados ao mercado financeiro, com uma ânsia muito grande de querer gerar resultados expressivos com os investimentos, e isso acaba gerando uma série de erros que podem levar a ruína financeira”, alerta.

Segundo ele, o mercado tem a função de acelerar o processo de prosperidade financeira, mas o investidor deve entender que, para cada objetivo, há um tipo de investimento mais adequado. Para quem busca a construção de uma reserva financeira, por exemplo, não é recomendado alocar o recurso em produtos considerados muito arrojados ou agressivos, como o mercado de ações e de criptomoedas. A cautela, de acordo com o especialista, é fundamental para quem está começando, assim como a busca por informações para a melhor tomada de decisão.

Renda de R$ 1.000 por mês

É possível, apenas deixando o dinheiro “parado”, investido, alcançar uma renda extra de R$ 1.000 todo mês. Porém, Leonardo ressalta que investir é um processo longo e árduo, que requer preparação e dedicação. “Construir a famosa renda passiva leva tempo e precisa de muita disciplina por parte do investidor”, pontua. Afinal, é necessário um valor alto para alcançar esse dinheiro a mais.

Na prática, com a Selic - taxa básica de juros - na casa de 11,25%, para um investidor ter uma renda passiva mensal de R$ 1.000, teria que aplicar pouco mais de R$ 150.000 em aplicações seguras, como um Certificado de Depósito Bancário (CDB) de liquidez diária ou o próprio Tesouro Selic, título público lastreado pela taxa básica de juros do Brasil.

“Os produtos mais recomendados para quem busca uma estratégia de renda passiva são os fundos imobiliários, por terem a característica de pagar proventos mensais, que para pessoa física são isentos de Imposto de Renda, o que é um atrativo a mais. A título de exemplo, se eu tenho pouco mais de 9 mil cotas do fundo imobiliário MXRF11, consigo ter uma renda aproximada a R$ 1.000 por mês. Cada cota do fundo custa hoje R$ 10,51 e paga de proventos mensais R$ 0,11. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Você não precisa ter as 9 mil cotas de uma única vez e nem em um único ativo, mas vai construindo isso ao longo da sua jornada”, detalha o profissional.

Veja quais são as estratégias essenciais

Além de simplesmente fazer uma aplicação inicial e acompanhar o rendimento dela, outro pilar importante para os investidores é a inteligência financeira. A regra, segundo Leonardo, é clara: ganhar mais, gastar bem e investir melhor. Um exemplo da consciência sobre os gastos é reduzir a alimentação fora de casa e gastar menos com supérfluos.

“O último pilar é investir melhor, e é muito importante. Se você opta por investir em um Tesouro Selic em vez de na poupança, você estará dobrando a performance dos seus investimentos, sem risco envolvido. Uma coisa que você precisa ter em mente é que ninguém vai poupar por você, por isso ganhar mais e controlar as saídas são os primeiros passos para buscar melhores opções de investimento. Poupar R$ 1.000 em vez de R$ 500 já vai fazer uma diferença muito grande ao longo do tempo”, adianta o especialista.

A diversificação dos investimentos também desempenha um papel crucial na busca por uma renda mensal estável a partir de aplicações financeiras, lembra Cardoso. Diversificar, de acordo com o assessor, é diferente de pulverizar, afinal, ao diversificar demais, tendo muitos ativos na carteira, o investidor pode acabar perdendo o controle sobre ela.

“É importante diversificar sua carteira de investimentos sempre olhando para um objetivo maior. Se eu penso em trocar de carro ainda neste ano, posso buscar aplicações que me ajudem a dar retorno a esse dinheiro que já tem destino. Se penso em uma viagem com a família no próximo ano, posso buscar aplicações que me atendam nesta frente”.

O maior risco na hora de investir, para Leonardo, é não saber o que está fazendo, nem o motivo das tomadas de decisão, o que facilita a ocorrência de erros. É importante pautar cada decisão de investimento em um objetivo, adequando as aplicações ao direcionamento desejado, de acordo também com o perfil do investidor.

Veja como alcançar uma renda extra de até R$ 1.000

Tenha paciência: investir por investir não é a solução; é preciso saber qual a melhor aplicação e construir uma longa jornada para atingir os objetivos financeiros

Invista em educação: seja em cursos pagos ou gratuitos, livros e sites, o importante é buscar informações sobre o seu perfil de investidor e melhores aplicações, para não cometer erros

Diversifique investimentos: opte por diferentes classes de ativos, como ações, títulos, fundos imobiliários e criptomoedas, dependendo do seu objetivo e capacidade técnica; a diversificação reduz riscos e aumenta as chances de retorno

Faça revisões sempre que necessário: caso seu objetivo mude ao longo do tempo, é importante estar atento para a aplicação que você escolheu, para que ela continue sendo a melhor opção no longo prazo