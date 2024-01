Período é favorável para investimentos, aponta especialista paraense

O cenário político econômico do Brasil apresenta condições favoráveis para investimentos neste começo de 2024, conforme avalia o empresário contábil paraense Ademir Júnior, que é especialista em investimentos. Um dos principais fatores para o balanço positivo é a captação brasileira de recursos estrangeiros, que se encontra superior em comparação com outros países emergentes.

“O ambiente econômico mundial está em vertiginosa queda, o que possibilita submeter condições favoráveis ao Brasil, principalmente pela benéfica redução dos rendimentos de treasuries americanos [títulos da renda fixa], que são títulos de dívida dos Estados Unidos responsável, principalmente, pela emissão de dólar, o que provoca um volume robusto para ativos de risco global”, analisa Ademir.

Características de cada investidor conta na hora da escolha

Para quem avalia a possibilidade de começar a investir em ativos neste ano, o especialista afirma que existem muitas opções, no entanto, é preciso traçar um perfil com as características do investidor para escolher quais ativos são mais vantajosos.

Essas particularidades devem levar em conta as atitudes individuais e a relação com o dinheiro, especialmente a reação ao risco de perder o valor aplicado. Há três tipos de perfil de investidor: conservador, caracterizado por aplicações que prezam pela segurança nos rendimentos e apresentam baixo risco; o moderado, que é aberto à versatilidade nas aplicações; e o agressivo, que arrisca o investimento em aplicações que oportunizam uma rentabilidade maior, apesar da baixa segurança.

“Se ele for conservador, o ideal é trabalhar com títulos de crédito e fundos previdenciários ou produtos de banco, como VGBL [Vida Gerador de Benefício Livre] ou PGBL [Plano Gerador de Benefício Livre]. Se for moderado, pode segmentar em rendas variáveis, aplicações de fundos e alguns títulos de crédito. Se for mais arrojado, rendas variáveis e aplicações em fundos de investimentos vinculados à taxa selic”, indica o empresário.

Objetivos são o caminho para os ativos financeiros

Após analisar os principais aspectos comportamentais, é importante avaliar quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo e qual a finalidade do investimento. A partir da intenção do investimento, é possível escolher qual a classe de ativo mais indicada.

As classificações de ativos financeiros consideram a constituição, perspectiva de retorno e tipo de risco das ações, como, por exemplo, renda variável, multimercado, ativos imobiliários e commodities.

Na renda variável, os rendimentos não podem ser dimensionados no momento da aplicação, tendo uma variação de acordo com as condições e expectativas do mercado, com risco de desvalorização ao longo do tempo. Já os ativos imobiliários estão entre os mais populares, pois são formados por uma carteira composta de propriedades físicas, que tem a capacidade de gerar renda aos proprietários, além de permitir a concentração de cotas de um fundo e a diversificação de imóveis. As garantias da aplicação são os próprios imóveis.

Dentro do multimercado é considerado os fundos que apresentam mais liberdade para comprar e vender ativos que podem ser de renda fixa, ações, moedas e commodities tanto no mercado brasileiro quanto no internacional. No caso das commodities, são mercadorias produzidas em larga escala, indispensáveis para o mundo e negociadas em escala global, que incluem o setor agrícola, pecuário e minerador.

“A dinâmica de preços de minério de ferro e petróleo contribuem para resultados mais fortes de suas empresas. Para quem quer investir em renda variável, de forma conservadora, é um excelente momento para realizar”, declara Ademir.

Para quem deseja investir de forma individual na bolsa de valores, existe o sistema chamado home broker, no qual é possível negociar produtos do mercado de capitais pela internet.

A plataforma é uma alternativa à mesa de operações da bolsa e tem o objetivo de automatizar o processo de investimento. Com ela, o investidor consegue ter maior autonomia para escolher e gerenciar a carteira de ações. O home broker está disponível em bancos e corretoras de investimentos.