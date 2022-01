Veja as famílias que receberão o vale-gás nesta quarta-feira (19/01)

Nesta quarta-feira (19/01), continua o pagamento do programa "vale-gás”, do Governo Federal, voltado para que famílias de renda baixa consigam comprar um gás de cozinha. O pagamento será feito de acordo com o número final do NIS.

Qual é o valor do benefício 'vale-gás’?

O valor pago é de R$ 52 .

Onde posso receber o pagamento?

O auxílio gás irá usar os dados do Cadastro Único e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para fazer o pagamento. Cada beneficiário receberá a cada dois meses ao menos 50% do preço nacional do botijão.

Qual a documentação necessária para sacar os R$ 52?

Para sacar o benefício, basta levar os cartões e senhas utilizados para saque Auxílio Brasil.

Quem tem direito ao benefício?

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606);

Mulheres vítimas de violência doméstica;

Idosos com 65 anos ou mais que não possuam meios de provar a própria renda;

Famílias que tenham membros que moram na mesma casa e recebem o BPC.

Nesta quarta-feira (19), receberão as famílias que possuam INS com final 2. Confira o calendário completo:

As famílias do Norte vão ter mais de 535,7 mil famílias atendidas. O investimento do governo no auxílio neste mês será de quase R$ 285 milhões.