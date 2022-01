Vale-gás será pago hoje, terça-feira (18/01), veja quem tem direito a receber e confira o calendário

O governo começa a pagar hoje, terça-feira (18/01), o valor de R$ 52 para as 5,47 milhões de famílias que receberão o vale-gás este mês. Confira o calendário de janeiro, quem recebe o benefício e como retirar o valor.

Como será feito o pagamento?

Os pagamentos são feitos de acordo com o número final do NIS. Hoje, terça-feira (18), o benefício se inicia com o NIS 1, veja o calendário de janeiro:

NIS 1 - 18 de janeiro NIS 2 - 19 de janeiro NIS 3 - 20 de janeiro NIS 4 - 21 de janeiro NIS 5 - 24 de janeiro NIS 6 - 25 de janeiro NIS 7 - 26 de janeiro NIS 8 - 27 de janeiro NIS 9 - 28 de janeiro NIS 0 - 31 de janeiro

Como faço para retirar o valor do vale-gás?

Os cartões e senhas utilizados no Auxílio Brasil podem ser usados para receber o vale-gás. O valor será depositado na conta Poupança Social Digital da Caixa Econômica Federal, Conta Poupança Caixa Fácil ou Plataforma Social.

Quem tem direito ao vale-gás?

Famílias inscritas no Cadastro único para Programas Sociais do governo federal (Cadúnico), com renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 550). Famílias que tenham entre os membros da mesma residência contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Precisa fazer inscrição para receber o vale-gás?

Não. As famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os critérios do programa. "O programa admitirá a entrada gradativa de mais famílias, de modo que, em setembro de 2023, todos os beneficiários do Programa Auxílio Brasil sejam atendidos", informa o ministério.

Quanto tempo vai durar o vale-gás?

As famílias vão receber o valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 kg a cada dois meses, por cinco anos. Confira o calendário completo.