Vale injeta R$ 24 bilhões na economia paraense em dois anos

Nos últimos dois anos, a Vale investiu mais de R$ 24 bilhões em compras no Pará, com destaque para os aportes realizados pela Vale Metais Básicos (VMB). Em 2024, a empresa mantém o ritmo de investimentos, priorizando fornecedores locais. No primeiro trimestre deste ano, a Vale S.A. desembolsou R$ 6,8 bilhões em compras no estado, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registrados R$ 5,9 bilhões.

Do total gasto no primeiro trimestre de 2024, R$ 3 bilhões foram direcionados a fornecedores estabelecidos nos municípios onde a companhia atua no Pará, representando um crescimento de 8% em comparação ao ano anterior. A distribuição dos investimentos inclui R$ 948 milhões em Marabá, R$ 921 milhões em Parauapebas, R$ 876 milhões em Canaã dos Carajás, R$ 127 milhões em Ourilândia, R$ 90 milhões em Belém e R$ 50 milhões em Curionópolis.

Os números foram fornecidos pela própria empresa, durante a Feira das Indústrias do Pará (Fipa). Na ocasião, a Vale foi reconhecida pela nona vez consecutiva na categoria Absolutus do Prêmio Redes de Desenvolvimento. A premiação, organizada pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) através do Programa Redes - Inovação e Sustentabilidade Econômica, destaca as empresas com maior volume de compras de fornecedores locais.

Elberti Lopes, diretor de Suprimentos do Corredor Norte (Pará e Maranhão), afirmou que a contratação de fornecedores locais é uma estratégia da mineradora para dinamizar a economia regional e impulsionar o desenvolvimento local através da geração de empregos e arrecadação de tributos como ISS e ICMS. A empresa promove encontros periódicos com fornecedores e associações comerciais para ampliar o conhecimento sobre as condições e exigências para contratação.

A empresária do ramo de fornecimento de material elétrico, Erinelba Marques de Souza, participou da rodada de negócios realizada em abril pela Vale e Associação Comercial em Canaã dos Carajás. “Achei uma excelente oportunidade de networking. Acredito que é necessário haver sempre rodadas de negócios para fortalecer o comércio local”, destacou a empreendedora que tem duas empresas, uma em Parauapebas e outra em Canaã, que empregam atualmente 50 pessoas.

Memorando de intenções

A VMB, um dos maiores produtores de cobre das Américas, também esteve presente na Fipa e assinou um Memorando de Intenções para se tornar mantenedora da Rede Fiepa. No primeiro trimestre de 2024, a VMB investiu R$462 milhões em compras no Pará. A empresa realizou seu primeiro Supplier Summit, reunindo 30 fornecedores globais e 12 locais, com o objetivo de fortalecer a parceria e a colaboração com seus fornecedores.

[Aristides José Fernandes, da Plangecon, empresa de Parauapebas com 1.200 empregados, participou do Supplier Summit e destacou a importância do evento para a empresa, que prevê aumentar o número de funcionários para 1.600 até o final do ano. Antonio Padovezi, Diretor da Vale Metais Básicos Atlântico Sul, enfatizou que esses eventos buscam promover transparência e alinhamento estratégico com os fornecedores.

Ricardo Alexandre Vieira dos Santos, vice-presidente da Divisão de Mineração da Komatsu, também presente no evento, mencionou o compromisso da empresa em investir na região e desenvolver profissionais através do Programa de Imersão Komatsu, que já formou mais de 150 profissionais no Pará.