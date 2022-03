Vale Gás: Veja quem vai receber benefício hoje, quarta-feira (16/03)

A terceira etapa do programa "Vale Gás", que garante o valor de R$ 100 para a compra de um botijão de 13 quilos a famílias em situação de extrema vulnerabilidade social no Pará, começou a ser paga no dia 14 de março. Para esta quarta-feira (16/03), os beneficiários, nascidos em 'Maio' e 'junho' podem sacar o auxílio em qualquer agência do Banco do Estado do Pará (Banpará). O pagamento é realizado de acordo com a data de aniversário do beneficiário:

Confira o calendário de pagamento da 3ª parcela do Vale Gás:

14/03 – Janeiro/Fevereiro

15/03 – Março/Abril

16/03 – Maio/Junho

17/03 – Julho/Agosto

18/03 – Setembro/Outubro

21/03 – Novembro/Dezembro

VEJA MAIS

Quem pode receber o Vale Gás?

Segundo informou o Governo do Estado, os beneficiários precisam ter renda per capita igual a zero, estar incluídos no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal, e receber o Auxílio Brasil (que substituiu o Bolsa Família).

Quem paga o Vale Gás?

O pagamento é feito com base no calendário elaborado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Para concretizar mais esta etapa, o governo investiu quase R$ 10 milhões do Tesouro Estadual. Até o momento, o programa já alcançou 107 mil pessoas, um investimento de quase R$ 11 milhões.



Como saber se é o beneficiário tem direito ao Vale Gás?

Para saber se é beneficiário tem com direito ao Vale-Gás é só acessar o site do Banpará ou o da Seaster.